कोहरे में हादसा: ड्यूटी जा रहे होमगार्ड की सड़क हादसे में मौत, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

जागरण संवाददाता, रामपुर। कोहरे में स्कूटी सवार होमगार्ड हरकेश सिंह को किसी वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। हादसा मंगलवार रात लगभग 11 बजे सिविल लाइंस क्षेत्र में हुआ। मृतक 57 वर्ष के थे और मुरादाबाद के थाना मूंढापांडे अंतर्गत मानपुर पट्टी गांव में रहते थे।

कोहरे में स्कूटी पर जा रहे होमगार्ड को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौत शहीदे आजम स्टेडियम में उनकी रात में 12 बजे से सुबह आठ बजे तक सुरक्षा में ड्यूटी थी। वह घटना के समय घर से ड्यूटी पर जा रहे थे। रात में कोहरे के कारण दृश्यता बहुत कम थी। इसके चलते आगापुर बाईपास पर अज्ञात वाहन ने पीछे से उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। वह स्कूटी समेत सड़क से नीचे तालाब किनारे गिर गए। लोगों ने उन्हें देखा तो पुलिस को सूचना दी।