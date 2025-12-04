Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गर्भवती महिला को कार से कुचलने वाली युवती की तलाश, CCTV कैमरे खंगाल रही पुलिस

    By Bhaskar Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 04:47 PM (IST)

    पति के साथ बाइक पर जा रही गर्भवती महिला को कार ने कुचल दिया था, जिससे महिला और गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई थी। जिस कार से हादसा हुआ था, उसे कोई युवती चल ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रामपुर। पति के साथ बाइक पर जा रही गर्भवती महिला को कार ने कुचल दिया था, जिससे महिला और गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई थी। जिस कार से हादसा हुआ था, उसे कोई युवती चला रही थी। वह कार सीख रही थी। उसके साथ कार में एक व्यक्ति और था। पुलिस उस युवती की तलाश में जुटी है। इसके लिए सीसी कैमरों को खंगाला जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह घटना मंगलवार रात करीब साढ़े आठ बजे की है। शहर के मुहल्ला पीला तालाब निवासी मोईन एक दवा कंपनी में प्रतिनिधि हैं। घटना के समय वह पत्नी आशीना के साथ बाइक से जा रहे थे। आशीना सात माह की गर्भवती थी। दोनों किसी रिश्तेदार की शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वह कस्तूरबा गांधी पक्षी विहार झील के पास पहुंचे तो एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।

    इससे आशीना छिटककर बाइक से गिर गई। हादसे के बाद चालक ने कार नहीं रोकी, बल्कि तेजी से महिला के ऊपर चढ़ाते हुए निकल गया। हादसे के बाद मौके पर भीड़ लग गई। पति को भी चोट आई थी। दोनों को जिला अस्पताल भेजा गया। वहां महिला की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया।

    स्वजन मुरादाबाद ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में महिला की मौत हो गई। गर्भ में पल रहे उसके बच्चे की भी मौत हो गई थी। स्वजन शव लेकर जिला अस्पताल आए। पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर छानबीन की। मृतका के पति ने बताया कि कार एक युवती चला रही थी। उसके साथ एक अन्य व्यक्ति बैठा था। युवती कार सीख रही थी। उनका कहना है कि कार सीखने के लिए मैदान में जाना चाहिए था। युवती और उस व्यक्ति की लापरवाही से हादसा हो गया। दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

    शहर कोतवाली प्रभारी ओमकार सिंह ने बताया कि कार किसकी थी, पता लगाया जा रहा है। उससे कार चलाने वाली युवती और उसमें बैठे व्यक्ति की भी जानकारी हो जाएगी।