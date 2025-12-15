रामपुर पुलिस ने मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर गो तस्कर को दबोचा, तीन साथी फरार

जागरण संवाददाता, रामपुर। स्वार कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक हिस्ट्रीशीटर गो तस्कर गिरफ्तार कर लिया। जबकि उसके तीन साथी अंधेरा और कोहरे का लाभ उठाते हुए जंगल में फरार हो गए। पुलिस गो तस्कर के फरार साथियों की तलाश कर रही है। जबकि मुठभेड़ में घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया है।

थाना टांडा क्षेत्र के गांव सोनकपुर और मिलककाजी के जंगल में तीन दिन पूर्व गोवंशीय पशु के अवशेष मिले थे। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए तस्कारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी।

गोवंशीय पशु के अवशेषों की सूचना पर तीन थानों की पुलिस पहुंची थी। स्वार, टांडा और अजीमपुर पुलिस ने क्षेत्र में भ्रमण करना शुरू कर दिया था। रविवार की रात करीब डेढ़ बजे कोतवाल प्रदीप मलिक को सूचना मिली थी कि छपर्रा गांव में कोसी नदी के बांध के पास कुछ बदमाश हैं और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं।

कोतवाल दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए और संदिग्धों की घेराबंदी शुरू कर दी। अपने आपको घिरा देखकर गो तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में नरपतनगर गांव निवासी मोअज्जम अली पैर में गोली लगने से घायल हो गया था।

जबकि उसके साथ नरपतनगर का रिजवान अली, थाना अजीमनगर के गांव खेमपुर का इस्तेकार उर्फ पपीती और सुलेमान अंधेरा और कोहरे का लाभ उठाते हुए जंगल में फरार हो गए। घायल गोतस्कर को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। फरार आरोपितों की तलाश के लिए जंगल और आसपास के क्षेत्रों में लगातार दबिश दी जा रही है।