सब्जी कारोबार करने वाले एक युवक ने GST के नाम पर किया करोड़ों का घोटाला, रिपोर्ट दर्ज
संवाद सहयोगी, स्वार। सब्जी कारोबार करने वाले एक युवक ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बहाने उसके कागज़ातों का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपये की टैक्स देनदारी के जाल में फंसा देने आरोप दो व्यक्तियों पर लगाया है। आरोपितों पर पीडित के घर घुसकर मारपीट करने और जबरन हस्ताक्षर करवाने करने का आरोप लगाया था। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस ने दो आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
पीड़ित ने लक्ष्मी नारायण निवासी थाना स्वार द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार वर्ष 2020 में पवन सैनी व विनय कुमार ने उसका आधार, पैन, फोटो और मोबाइल नंबर लेकर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर शुल्क वसूला था। आरोप है कि दोनों ने अपनी ई-मेल आईडी व मोबाइल नंबर दर्ज कर उसके नाम पर जीएसटी से जुड़ी फर्जी गतिविधियां चलाईं और प्रार्थी को जानकारी तक नहीं दी।
पीडित के अनुसार, कोरोना अवधि में जीएसटी कैंसिल कराने की बात कहकर दोनों आरोपितों ने उसे गुमराह किया, जबकि, जीएसटी बंद नहीं किया गया और उसके नाम से बड़े स्तर पर स्क्रैप कारोबार चलाकर करोड़ों की टैक्स देनदारी खड़ी कर दी गई। दो फरवरी 2023 को एसआईबी मुरादाबाद की टीम जांच के लिए पहुंची, तब मामले का खुलासा हुआ।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि 25 अक्टूबर 2025 को दोनों आरोपित उसके घर में घुस आए और गाली-गलौज करते हुए मारपीट की तथा सादे कागज़ों व स्टाम्प पेपर पर जबरन हस्ताक्षर करवाने का प्रयास किया गया था। पीडित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई थी। पुलिस ने मंगलवार को उक्त दोनो आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। कोतवाल प्रदीप मलिक ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु करदी है।
