सुहागरात पर दूल्हा हो गया गायब, दुल्हन करती रही इंजतार; सुबह का नजारा देख सब रह गए हैरान
शाहबाद में एक अनोखी घटना सामने आई, जहां सुहागरात के दिन एक दूल्हा रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। दुल्हन उसका इंतजार करती रही, जबकि परिवार वाले रात भर उसे ढूंढते रहे। सुबह वह नशे की हालत में खेत में मिला, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में इस घटना की चर्चा हो रही है।
संवाद सूत्र, शाहबाद। क्षेत्र के एक गांव में ब्याह कर आई नई-नवेली दुल्हन का दूल्हा सुहागरात में गायब हो गया। परेशान स्वजन रातभर उसकी खोजबीन करते रहे। सुबह वह एक खेत में नशे में टल्ली मिला। लोग दिन भर इस प्रकरण की चर्चा करते रहे।
शाहबाद के एक गांव में शनिवार को एक युवक की बरात गई थी। शादी की रस्म अदा होने के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर हंसी खुशी अपने घर आ गया। दुल्हन का घर में जोरदार स्वागत हुआ।
रविवार को सुहागरात में करीब साढ़े 11 बजे दूल्हा अपनी पत्नी के कमरे में गया। कुछ देर बाद वह कपड़े बदलकर कमरे से बाहर आ गया। लोगों ने सोचा कि आसपास किसी काम से गया होगा। मगर वह देर रात तक वापस नहीं लौटा। दुल्हन कमरे में उसका इंतजार करती रही।
इसके बाद परेशान स्वजन दूल्हे की रात भर तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं लगा। उसका मोबाइल फोन भी घर पर ही पड़ा था। सुबह स्वजन को पता लगा कि रात में उसने अपने दोस्तों के साथ शराब ज्यादा पी ली थी, इसके चलते रात भर खेत में ही बेसुध पड़ा रहा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।