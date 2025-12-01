संवाद सूत्र, शाहबाद। क्षेत्र के एक गांव में ब्याह कर आई नई-नवेली दुल्हन का दूल्हा सुहागरात में गायब हो गया। परेशान स्वजन रातभर उसकी खोजबीन करते रहे। सुबह वह एक खेत में नशे में टल्ली मिला। लोग दिन भर इस प्रकरण की चर्चा करते रहे।

शाहबाद के एक गांव में शनिवार को एक युवक की बरात गई थी। शादी की रस्म अदा होने के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर हंसी खुशी अपने घर आ गया। दुल्हन का घर में जोरदार स्वागत हुआ। रविवार को सुहागरात में करीब साढ़े 11 बजे दूल्हा अपनी पत्नी के कमरे में गया। कुछ देर बाद वह कपड़े बदलकर कमरे से बाहर आ गया। लोगों ने सोचा कि आसपास किसी काम से गया होगा। मगर वह देर रात तक वापस नहीं लौटा। दुल्हन कमरे में उसका इंतजार करती रही।