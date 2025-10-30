सोना-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, क्या शादी के लिए खरीदारी का ये है सही समय या अभी और गिरेंगे दाम?
दीपावली के बाद सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट आई है। सोने के दाम 12 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी के दाम 36 हजार रुपये प्रति किलो तक गिर गए हैं। त्योहारों के बाद मांग में कमी और ग्लोबल मार्केट में गिरावट के कारण दामों में कमी आई है। शादी के सीजन में खरीदारी करने वालों के लिए यह अच्छा मौका है।
राधेश्याम, रामपुर। त्यौहारी सीजन के दौरान सोने-चांदी की खरीदारी जोर-शोर से हुई। लेकिन, दीपावली और धन तेरस पर्व बीतते ही सोना चांदी की कीमतें धड़ाम हो गईं। सोना करीब 12 हजार प्रति 10 ग्राम और चांदी के दाम करीब 36 हजार रुपये प्रति किलो टूट चुके हैं। मंगलवार को भी गिरावट ने खरीदारों को हैरान कर दिया। ऐसे में अब नए ग्राहक इनकी खरीदारी कर रहे हैं। वहीं महंगे रेटों में खरीदारी कर चुके लोग निराश हैं।
15 अक्तूबर को सोने का दाम 1,32,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तो चांदी का दाम 1,82,000 रुपये प्रति किलोग्राम था। रेट अधिक होने के बाद भी लोगों ने त्योहार पर इनकी जमकर खरीदारी की। नवरात्र से दीपावली तक सराफा बाजार में रामपुर जिल में करीब 100 करोड़ रुपये कारोबार हुआ था। 24 कैरेट गोल्ड ने 17 अक्टूबर को 1,30,874 रूपये प्रति 10 ग्राम रुपए का आल टाइम हाई रिकार्ड बनाया था।
कीमतें लगातार गिरने से मंगलवार यानी 28 अक्टूबर को इसकी कीमत 1,18,043 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई है। यानी पिछले 12 दिन में सोना 12831 रुपए सस्ता हो गया है। वहीं चांदी ने 14 अक्टूबर को 1,78,100 रुपए प्रति किलोग्राम के साथ आल टाइम हाई के जादुई आकड़े को छुआ था। जिसकी कीमत मंगलवार को 1,41,896 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है।
यानी पिछले 15 दिन में इसमें 36,204 रुपए की भारी गिरावट आई है। 22 और 23 अक्तूबर को सोने-चांदी में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। 23 अक्तूबर को सोना जहां 1,27,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तो चांदी 1,58,000 रुपये प्रति किलोग्राम रिकार्ड की गई।
दाम गिरने के पीछे बताए गए तीन प्रमुख कारण
पहला - दीपावली और धनतेरस के दौरान सोना-चांदी की मांग बढ़ती है। त्योहार खत्म होने के बाद मांग कम हुई। इससे कीमतों में गिरावट आई।
दूसरा - रेट अधिक होने के चलते लोगों ने मुनाफा लेने के लिए सोना और चांदी बेची, इससे रेट में कमी आई।
तीसरा - ग्लोबल मार्केट में सोने-चांदी के रेट में आई गिरावट से भी देश में रेट कम हुए हैं।
शादी के लिए खरीदारी के लिए बेहतर समय
राूमपुर। कुछ दिनों बाद शादी का सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में अब सोने-चांदी के रेट कम होने से खरीदारों में उत्साह है। उनके लिए बेहतर समय है कि वह शादी के लिए आभूषण की खरीदारी कर लें। कीमतों में आए अंतर से शादी के बजट में जहां एक लाख रुपये से अधिक की बचत होगी। वहीं, कम रेट में अधिक वजन के आभूषण खरीद सकेंगे।
पांच साल में कीमतों में आया अंतर
साल सोना चांदी
2021 55,000 65,000
2022 56,100 54,700
2023 61,100 80,800
2024 74,100 89,265
2025 1,32,000 1,92,000
(आंकड़े: सोना रुपये प्रति 10 ग्राम तो चांदी प्रति किलो की दर से)
दीपावली के बाद सोना व चांदी में बिकवाली हावी हो जाती है। इसलिए सराफा बाजार नीचे आया है। इससे जिनके यहां शादी समारोह तय है, उन्हें लाभ है। लेकिन, एक बार फिर फिर से सोना व चांदी के दाम ऊपर जाने की संभावना है। - शशांक सिंघल, सराफा व्यापारी।
दीपावली के बाद सोने चांदी के दामों में गिरावट आई है। इससे सहालग वालों को सोने, चांदी के आभूषण खरीदने में लाभ है। सहालग का समय पास आ रहा है, तब व्यापार अच्छा चलने की उम्मीद है। - यश चांदीवाला, सराफा व्यापारी।
