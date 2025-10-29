Looteri Dulhan: संभल की लुटेरी दुल्हन मुरादाबाद में मिली, लड़के को इस तरह था ठगा

संवाद सूत्र, पटवाई। शादी करने के नाम पर युवती और उसका साथी क्षेत्र के एक युवक और उसके परिवार से 1.77 लाख रुपये की ठगी कर शादी से एक दिन पहले फरार हो गए थे। पटवाई थाना पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों ने मुरादाबाद में भी इसी तरह ठगी की थी, जिसमें सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जेल भेजा था। लुटेरी दुल्हन के पकड़े जाने की क्षेत्र में खूब चर्चा रही।

पटवाई थाना क्षेत्र के भैयानगला गांव निवासी अनिल ने पटवाई थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि उन्होंने अपने भाई विकास की शादी के लिए 19 अगस्त को रामपुर में अंबेडकर पार्क में एक लड़की को देखा था। नितिन नाम का युवक वहां लड़की शिवान्या को लेकर आया था। उनके साथ दो महिलाएं थी। युवक ने लड़की को अपनी बहन बताया। बाकी दो महिलाओं को मां व मौसी बताकर परिचय कराया।

मेरे भाई और लड़की ने वहां एक-दूसरे को पसंद कर लिया। हमने वही पर 2100 रुपये, फल व मिठाई देकर गोद भराई की रस्म कर दी। कुछ दिन बाद नितिन हमारे घर अकेला आया और भाई का तिलक करके चला गया। 24 सितंबर को शादी की तारीख भी तय कर दी। हम लोगों को बताया गया कि लड़की बहुत गरीब परिवार से है। शादी का खर्च भी हमें ही उठाना होगा।

भाई को लड़की पसंद थी। उसकी खातिर हम लोग मान गए। इसके बाद शादी के नाम पर लडकी के भाई नितिन ने तीन सितंबर को 10 हजार रुपये की मांग की, जो फोन पे से उसे भेज दिए गए। 13 सितंबर को नितिन ने 7500 रुपये लडकी के लहंगे के लिए नकद लिए। 18 सितंबर को उसे 21 हजार रुपये का सामान भी दिलाया और 95 हजार रुपये बारात में खर्च व तैयारी के नाम पर मुरादाबाद जाकर दिए।

इसके बाद उसने लडकी के गिरवी जेवर छुड़ाने के नाम पर 27 हजार रुपये ले लिए। 22 सितंबर को 14850 रुपये बैंड बाजे व बग्गी के नाम पर फोन पे के जरिए भेजे गए। इस तरह उसके द्वारा 177450 रुपये नितिन के द्वारा ऐंठ लिए गए।

शादी से एक दिन पहले 23 सितंबर को नितिन ने फोन करके बताया कि उसकी बहन घर से भाग गई है। तब हमें ठगी का अहसास हुआ। दोनों के बारे में स्वजन जानकारी जुटाने लगे। तब पता चला कि इनके द्वारा मुरादाबाद में भी इसी तरह ठगी की गई थी। वहां थाना सिविल लाइंस में मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जिसमें नितिन को पुलिस ने पकड़कर जेल भेजा था।

पटवाई थाना पुलिस ने भी यहां मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बुधवार को पुलिस ने नितिन और शिवान्या को बाईपास पर पंजाबनगर की ओर जाने वाले कट से गिरफ्तार कर लिया। दोनों को थाने लाकर पूछताछ की। दोनों की असलियत पता चली। युवती पहले से शादीशुदा है। उसका मायका मुरादाबाद के थाना कटघर के इंद्रा कालाेनी का है, जबकि ससुराल संभल के थाना चंदौसी अंतर्गत ग्राम सुनवर की है।