    उत्तराखंड बॉर्डर पर वनकर्मियों और तस्करों के बीच मुठभेड़: 40 क्विंटल खैर की लकड़ी जब्त

    By Radhey Shyam Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 07:36 PM (IST)

    उत्तराखंड बॉर्डर पर रामपुर में वनकर्मियों और तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में वन विभाग की टीम ने 40 क्विंटल खैर की लकड़ी जब्त की। वन विभाग क ...और पढ़ें

    पुल‍िस के कब्‍जे में पकड़ी गई लकड़ी

    संवाद सहयोगी, जागरण, स्वार (रामपुर)। : पीपली वन से खैर की लकड़ी काटकर उत्तराखंड के कुलवंतनगर गांव में एकत्र कर कैंटर में लादकर ले जाने की सूचना पर शुक्रवार देर रात वन कर्मियों ने छापा मारा तो तस्करों ने फायरिंग कर दी। वन कर्मियों की जवाबी फायरिंग के बाद तस्कर फरार हो गए। मुठभेड़ के बाद टीम कैंटर में लदी 40 क्विंटल खैर की लकड़ी बरामद कर सलारपुर रेंज ले आई।

    मिलक खानम क्षेत्र के पीपली वन में तस्वर खैर की लकड़ी अवैध रूप से काटने से बाज नहीं आ रहे हैं। शुक्रवार रात कुलवंतनगर गांव में कैंटर में लकड़ी भरी जा रही थी। वाहन इंडेन गैस एजेंसी का बताया जा रहा है।

    इस बीच वन रेंजर सुरेश जोशी, वन दारोगा अतुल कुमार, कुलबीर सिंह, लाल सिंह की टीम ने छापा मारा दिया। इस दौरान वन कर्मियों को आता देखकर तस्करों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में वन कर्मियों ने भी फायरिंग की। इसके बाद तस्कर फरार हो गए।

    वहीं उत्ततराखंड के गांव पीपली वन के लिए घातक साबित हो रहे हैं। तस्कर पीपली वन से खैर की तस्करी कर पड़ोसी गांवों में लकड़ी को एकत्र करते हैं। वहां से बड़े तस्वरों को लकड़ी बेच देते हैं। वे वाहनों में लादकर फैक्ट्री सप्लाई करते हैं।

    उधर, केलाखेड़ा रोड से सगोन, गुटेर समेत अन्य प्रजातियों की लकड़ी पिकअप में लादकर स्वार मंडी आ रही थी। वन दारोगा कुलवीर सिंह को सूचना मिलने पर वन दारोगा ने घेराबंदी कर पिकअप को पकड़ लिया, जबकि तस्कर फरार हो गए।

    वन दारोगा ने पिकअप को सलारपुर रेंज में खड़ा किया है। सलारपुर रेंज के वन रेंजर सुरेश जोशी ने बताया कि कुलवंतनगर गांव से कैंटर में लदी खैर की लकड़े तस्करी के लिए लेकर जाने की सूचना मिली थी।

    टीम मौके पर पहुंची तो तस्करों से मुठभेड़ के बाद लकड़ी व कैंटर को बरामद किया है। स्वार रोड से एक पिकअप को भी पकड़ा है। तस्करों को चिह्नित किया जा रहा है।