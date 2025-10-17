दीपावली वीक के दौरान मारूति वैन में ले जा रहे थे ये 159KG मिलावटी सामान, तभी पहुंच गई टीम

जागरण संवाददाता, रामपुर। त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग के अधिकारियों की छापेमारी जारी है। डीएम के निर्देश पर चल रही छापेमारी के अंतर्गत अधिकारियों की टीम ने गुरुवार आधी रात में मारूति वैन में ले जाया जा रहा 159 किलोग्राम पनीर पकड़ लिया। पनीर की गुणवत्ता खराब होने पर उसे वहीं गड्ढा करके दबवा दिया। इससे पहले उसका नमूना भी जांच के लिए भर लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सहायक आयुक्त खाद्य एवं अभिहित अधिकारी सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम ने रात में शाहबाद क्षेत्र में छापेमारी की। शाहबाद-बिलारी मार्ग पर पुलिस की मदद से एक मारूति वैन को रुकवा लिया। उसमें छोटे ड्रमों में काफी मात्रा में पनीर भरा था। पनीर के बारे में जानकारी से पता चला कि वैन में इसे ले जा रहा व्यक्ति अमरोहा के थाना बछरायूं के भगवानपुर गांव का आसिफ अली है।

वह पनीर मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के गुलफाम मस्जिद घोसियों वाली निवासी फरजंद हाजी के लिए लेकर जा रहा था। टीम ने पनीर का सेंपल भरा। सहायक आयुक्त ने बताया कि पनीर की गुणवत्ता खराब प्रतीत हो रही थी। इस पर सेंपल भरने के बाद उसे गड्ढे में दबाकर नष्ट करा दिया। पनीर की कीमत करीब 40 हजार रुपये होगी। पनीर के सेंपल को जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला लखनऊ भेजा जाएगा। वहां से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मिलावट की प्रकृति के अनुसार मुरादाबाद के कारोबारी पर कार्रवाई की जाएगी।

सहायक आयुक्त ने बताया कि शुक्रवार को टीम ने स्वार तहसील क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान कलीनगर स्थित राम निवास उर्फ कालू की नमकीन निर्माण इकाई से एक नमूना लिया गया। ग्राम फत्तेवाला दढ़ियाल स्थित नरेश सिंह के परिसर से मावा और ग्राम सत्यवाला दढ़ियाल स्थित राजेश कुमार मिल्क डेयरी से क्रीम का नमूना लिया गया।