    दीपावली वीक के दौरान मारूति वैन में ले जा रहे थे ये 159KG मिलावटी सामान, तभी पहुंच गई टीम

    By Bhaskar Singh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 07:10 PM (IST)

    त्योहारों के मद्देनज़र खाद्य विभाग ने छापेमारी करते हुए 159 किलोग्राम पनीर जब्त किया। पनीर की गुणवत्ता खराब होने के संदेह पर उसे नष्ट कर दिया गया और नमूना जांच के लिए भेजा गया। यह पनीर अमरोहा से मुरादाबाद ले जाया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, स्वार तहसील क्षेत्र में नमकीन, मावा और क्रीम के नमूने भी लिए गए।

    जागरण संवाददाता, रामपुर। त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग के अधिकारियों की छापेमारी जारी है। डीएम के निर्देश पर चल रही छापेमारी के अंतर्गत अधिकारियों की टीम ने गुरुवार आधी रात में मारूति वैन में ले जाया जा रहा 159 किलोग्राम पनीर पकड़ लिया। पनीर की गुणवत्ता खराब होने पर उसे वहीं गड्ढा करके दबवा दिया। इससे पहले उसका नमूना भी जांच के लिए भर लिया।

    सहायक आयुक्त खाद्य एवं अभिहित अधिकारी सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम ने रात में शाहबाद क्षेत्र में छापेमारी की। शाहबाद-बिलारी मार्ग पर पुलिस की मदद से एक मारूति वैन को रुकवा लिया। उसमें छोटे ड्रमों में काफी मात्रा में पनीर भरा था। पनीर के बारे में जानकारी से पता चला कि वैन में इसे ले जा रहा व्यक्ति अमरोहा के थाना बछरायूं के भगवानपुर गांव का आसिफ अली है।

    वह पनीर मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के गुलफाम मस्जिद घोसियों वाली निवासी फरजंद हाजी के लिए लेकर जा रहा था। टीम ने पनीर का सेंपल भरा। सहायक आयुक्त ने बताया कि पनीर की गुणवत्ता खराब प्रतीत हो रही थी। इस पर सेंपल भरने के बाद उसे गड्ढे में दबाकर नष्ट करा दिया। पनीर की कीमत करीब 40 हजार रुपये होगी। पनीर के सेंपल को जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला लखनऊ भेजा जाएगा। वहां से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मिलावट की प्रकृति के अनुसार मुरादाबाद के कारोबारी पर कार्रवाई की जाएगी।

    सहायक आयुक्त ने बताया कि शुक्रवार को टीम ने स्वार तहसील क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान कलीनगर स्थित राम निवास उर्फ कालू की नमकीन निर्माण इकाई से एक नमूना लिया गया। ग्राम फत्तेवाला दढ़ियाल स्थित नरेश सिंह के परिसर से मावा और ग्राम सत्यवाला दढ़ियाल स्थित राजेश कुमार मिल्क डेयरी से क्रीम का नमूना लिया गया।

    टीम में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र सिंह कुशवाहा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार, राहुल शुक्ला, रामचन्द्र यादव, शहाबुद्दीन, धर्मपाल सिंह, देवकान्त, मनोज कुमार, अजरा बी मोहम्मद शामिल रहे।