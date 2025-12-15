Fog in UP: रामपुर में छाया घना कोहरा, शीतलहर का प्रकोप शुरु

जागरण संवाददाता, रामपुर। शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। रविवार को कोहरा नहीं आने से कुछ राहत रही थी, लेकिन सोमवार को फिर घना कोहरा छाने से ठंड बढ़ गई। सुबह से कोहरे की धुंध का असर दिन में 11 बजे के बाद तक रहा। दोपहर में 12 बजे के बाद धूप चमकने पर ही लोगों ने राहत महसूस की। हालांकि शाम को फिर पांच बजे के बाद कोहरे की धुंध छाने से ठिठुरन भी बढ़ गई। कोहरा सुबह-शाम छाने से शीतलहर का प्रकोप शुरु हो गया है।

दिसंबर में शीत लहर का प्रभाव बढता जा रहा है। सुबह, शाम व रात में ठिठुरन महसूस होने लगी है। पिछले कई दिन से कोहरे के दस्तक देने से सर्दी में काफी इजाफा हो गया है। इससे पहले दिन में धूप पूरे समय निकलने के कारण मौसम अधिक ठंडा महसूस नहीं हो रहा था।

सोमवार को तो सुबह से दिन में 11बजे के बाद तक कोहरे का असर रहा। दोपहर 12 बजे धुप चमकने पर राहत महसूस हुई। शाम को पांच बजते ही कोहरे की धुध छाने से दोपहिया वाहन सवार लोगों को ठिठुरन महसूस होने लगी। शहर के आबादी वाले स्थानों पर् इसका प्रभाव रहा। शाम को कोहरे की धुंध के कारण अंबेडकर पार्क के सामने,गांधी समाधि ,स्वार रोड, शाहबाद गेट व नवाब गेट रोड पर कोहरे की धुंध से ठिठुरन अधिक महसूस हो रही थी।