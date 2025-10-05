रामपुर में दहेज ना देने पर ससुरालियों ने विवाहिता को पीटा, पति ने दिया तीन तलाक

Updated: Sun, 05 Oct 2025 10:26 PM (IST)
जागरण संवाददाता, रामपुर। शहर की एक महिला ने ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट करने और पति पर तीन तलाक देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पति पर तेजाब डालने की कोशिश करने भी आरोप है। महिला की शिकायत पर गंज कोतवाली पुलिस ने पति समेत पांच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें चार को नामजद किया है। मुहल्ला घेर नज्जू खां की रहने वाली गिजाला खान ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर ससुरालियों की शिकायत की थी।
उनका कहना था कि 20 मई 2017 को मुजाहिद खान के साथ उनका निकाह हुआ था। निकाह के बाद ससुरालियों ने उसका मानसिक व शारीरिक शोषण शुरू कर दिया और दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। आरोप है कि कई बार मारपीट कर बच्चों के साथ में उसे घर से निकाल दिया। दहेज की मांग को लेकर पति ने तीन तलाक भी दे दिया था।
पुलिस से शिकायत की तो ससुरालियों ने माफी मांग ली
पुलिस से शिकायत की तो ससुरालियों ने माफी मांग ली, जिस पर उन्होंने शिकायत वापस ले ली। इसके बाद उन्हें अलग किराये के मकान में रखा। पति और ससुराली फिर से परेशान करने लगे। 12 सितंबर को पति ने उनके साथ मारपीट की। दोबारा से तीन तलाक दे दिया। महिला ने पति पर कई प्रतिबंधित इस्लामिक संगठनों से जुड़े होने का आरोप लगाया।
कट्टरपंथी जाकिर नाईक से ट्रेनिंग लेने का भी आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि पति उसे भी गलत गतिविधियों में शामिल होने का दबाव बनाता था। मना करने पर उस पर तेजाब डालने का प्रयास किया। गंज कोतवाली प्रभारी पवन कुमार शर्मा ने बताया कि एसपी के आदेश पर महिला के पति मुजाहिद, सास, ससुर और ननद को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
