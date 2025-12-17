Language
    एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से मची खलबली, रामपुर में रिश्वत लेते महिला लेखपाल गिरफ्तार

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 02:48 PM (IST)

    मुरादाबाद भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम ने रामपुर में एक महिला लेखपाल को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। लेखपाल ऋचा सक्सेना पर भूमि की ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, रामपुर। भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुरादाबाद (एंटी करप्शन) की टीम ने महिला लेखपाल को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन टीम महिला लेखपाल को सिविल लाइंस थाने ले गई है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है।

    पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते महिला लेखपाल गिरफ्तार

    आरोपित लेखपाल ऋचा सक्सेना है। वह सिविल लाइंस क्षेत्र के राम विहार कालोनी की रहने वाली है। वर्तमान में उनकी तैनाती टांडा तहसील क्षेत्र में थी। उन पर आरोप है कि भूमि की पैमाइश कराने के नाम पर चक रोड को पुन: दुरुस्त करने के नाम पर टांडा तहसील के ग्राम बैजना निवासी इनायत अली से पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। उन्होंने इसकी शिकायत एंटी करप्शन मुरादाबाद से की थी।

    लेखपाल के खिलाफ लिखी जाएगी प्राथमिकी

    बुधवार को एंटी करप्शन के निरीक्षक मोहम्मद इश्तियाक अपनी टीम के साथ रामपुर पहुंचे। शिकायतकर्ता रुपये देने के लिए लेखपाल के पास ज्वालानगर पहुंचा। रुपये देते ही टीम ने लेखपाल को पकड़ लिया। सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि टीम पूछताछ कर रही है। लेखपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।