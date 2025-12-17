एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से मची खलबली, रामपुर में रिश्वत लेते महिला लेखपाल गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रामपुर। भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुरादाबाद (एंटी करप्शन) की टीम ने महिला लेखपाल को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन टीम महिला लेखपाल को सिविल लाइंस थाने ले गई है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते महिला लेखपाल गिरफ्तार आरोपित लेखपाल ऋचा सक्सेना है। वह सिविल लाइंस क्षेत्र के राम विहार कालोनी की रहने वाली है। वर्तमान में उनकी तैनाती टांडा तहसील क्षेत्र में थी। उन पर आरोप है कि भूमि की पैमाइश कराने के नाम पर चक रोड को पुन: दुरुस्त करने के नाम पर टांडा तहसील के ग्राम बैजना निवासी इनायत अली से पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। उन्होंने इसकी शिकायत एंटी करप्शन मुरादाबाद से की थी।