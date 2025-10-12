Language
    किसान के बेटे ने दारोगा को जमीन पर लियाया फिर सीने पर बैठकर मारे चांटे, इस बात को लेकर हो गया कांड

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 06:21 PM (IST)

    रामपुरा के जमालपुरा गांव में जमीन विवाद में एक किसान के बेटे ने दारोगा को जमीन पर गिराकर चांटे मारे। पिता ने पुत्र के खिलाफ कार्रवाई के लिए दारोगा को पैसे दिए थे, जिसका पुत्र ने वीडियो बना लिया था। वीडियो के बारे में बात करने पर विवाद हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    संवाद सूत्र, रामपुरा। ग्राम जमालपुरा निवासी किसान पिता पुत्र में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस पर पिता ने पुत्र पर कार्रवाई के लिए थाने के दारोगा सुनील यादव को रुपये दिए तो पुत्र ने वीडियो बना लिया था। इसकी जानकारी होने पर दारोगा ने रविवार की शाम को दोनों पुत्र को कस्बा बुलाया और वीडियो को लेकर कहा।

    इस पर किसान के पुत्र ने दारोगा को जमीन पर पटक दिया और उसके सीने पर बैठकर चार-पांच चांटे मारकर भागने लगा। जिस पर स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर लिया। मारपीट का एक युवक ने वीडियो बनाया था जिसका पुलिस ने चालान कर दिया है। दोनों के मोबाइल भी जब्त कर लिए हैं। हालांकि दारोगा व पुलिस प्रशासन घटना से इनकार कर रहा है।

    पिता ने किया था विरोध

    थाना क्षेत्र के ग्राम जमालपुरा निवासी 26 वर्षीय सोनभद्र उर्फ बल्लू का जमीनी विवाद अपने पिता अहिबरन पाल के साथ चल रहा था। जिसमें पिता ने पुत्र की थाने में शिकायत की थी। अहिबरन पाल का पुत्र सोनभद्र खेतों को जोत रहा था। जिसका पिता ने विरोध किया और थाने जाकर वहां तैनात दारोगा सुनील यादव के साथ रुपये लेनदेन का वीडियो उसके पुत्र ने बना लिया था।

    जिसकी भनक दारोगा सुनील यादव को हुई तो रविवार की शाम को उसने पिता पुत्र थाने के बगल में चौराहे पर बुलाया था। दारोगा सुनील यादव ने जब सोनभद्र उर्फ बल्लू से वीडियो के बारे में चर्चा की तो दोनों में कहासुनी होने लगी। इससे गुस्साए सोनभद्र ने दारोगा सुनील यादव को जमीन पर पटककर सीने पर बैठकर चार पांच चांटे मारे और वह भागने लगा। इस पर चौराहे पर मौजूद लोगों ने सोनभद्र को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

    दारोगा सुनील यादव ने कहा कि वह जमीन के विवाद को लेकर गए थे। किसी तरह की कोई मारपीट नहीं हुई है। थाना प्रभारी निरीक्षक रजत कुमार सिंह ने बताया कि सोनभद्र उर्फ बल्लू अपने पिता के साथ बातचीत के दौरान मारपीट करने लगा था। जिसके बीच बचाव में दारोगा सुनील कुमार आ गए थे। दारोगा के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई हैं।

    पिता पुत्र के झगड़े की सूचना मिली थी। जिसको लेकर दारोगा ने उन्हें बुलाया था। दारोगा के साथ मारपीट के घटना की जानकारी नहीं है। जो आरोप लगाए गए हैं वह भी झूठ हैं। अम्बुज, सीओ माधौगढ़