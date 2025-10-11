Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में गरज सकता है बुलडोजर, सिंचाई विभाग की भूमि को कब्जामुक्त कराने की मांग

    By Anil Kumar Awasthi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 06:02 PM (IST)

    बिलासपुर में भाकियू भानु गुट ने सिंचाई विभाग की भूमि को कब्जामुक्त कराने की मांग को लेकर तहसील में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अपर सैंजनी नहर पर अवैध कब्जे और मंडी में किसानों से धान की मनमानी खरीद के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। उन्होंने धान क्रय केंद्रों पर उचित व्यवस्था की भी मांग की और समस्याओं के त्वरित समाधान का आग्रह किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    यूपी के इस जिले में गरज सकता है बुलडोजर, सिंचाई विभाग की भूमि को कब्जामुक्त कराने की मांग


    संवाद सहयोगी, बिलासपुर। भाकियू भानु गुट के कार्यकर्ताओं ने सिंचाई विभाग की भूमि को कब्जा मुक्त कराने आदि समस्याओं को लेकर तहसील में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बाद में उपजिलाधिकारी की अनुपस्थिति में नौ सूत्रीय ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शनिवार को कार्यकर्ता मासिक पंचायत के चलते जिलाध्यक्ष मोहम्मद सलीम वारसी के नेतृत्व में तहसील भवन में एकत्र हुए। जहां पर उन्होंने विभिन्न समस्याओं को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बाद में एसडीएम की अनुपस्थिति में नौ सूत्रीय ज्ञापन नायब तहसीलदार अंकुर अंतल को सौंपा।

    ज्ञापन में कहा कि अपर सैंजनी नहर को कब्जामुक्त करवाया जाएं। जिस पर नगर के विभिन्न मुहल्लों में लोगों ने कब्जा कर रखा है। आरोप है कि भू-माफिया ने नहर विभाग की जमीन पर कब्जा कर प्लाटिंग कर दी है। उसकी जांच कर कार्रवाई किए जाने, मंडी में आढ़तियों द्वारा किसानों का मनमाने दामों पर धान की फसल की खरीद कर रहे हैं।

    जिसकी जांच कर कार्रवाई करने, धान क्रय केंद्रों पर उचित व्यवस्था किए जाने आदि की मांगे शामिल है। कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों से समस्याओं का शीघ्र निदान करवाएं जाने की मांग की। इस मौके पर युवा जिलाध्यक्ष मोहम्मद आसिम रजा, जगतार सिंह, रईस अहमद, मुराद खां, लियाकत खां, मोहम्मद आरिफ, इमरान खां, सोनू, नासिर शाह, अहमद वली खां आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।