यूपी के इस जिले में गरज सकता है बुलडोजर, सिंचाई विभाग की भूमि को कब्जामुक्त कराने की मांग

संवाद सहयोगी, बिलासपुर। भाकियू भानु गुट के कार्यकर्ताओं ने सिंचाई विभाग की भूमि को कब्जा मुक्त कराने आदि समस्याओं को लेकर तहसील में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बाद में उपजिलाधिकारी की अनुपस्थिति में नौ सूत्रीय ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा।

शनिवार को कार्यकर्ता मासिक पंचायत के चलते जिलाध्यक्ष मोहम्मद सलीम वारसी के नेतृत्व में तहसील भवन में एकत्र हुए। जहां पर उन्होंने विभिन्न समस्याओं को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बाद में एसडीएम की अनुपस्थिति में नौ सूत्रीय ज्ञापन नायब तहसीलदार अंकुर अंतल को सौंपा।

ज्ञापन में कहा कि अपर सैंजनी नहर को कब्जामुक्त करवाया जाएं। जिस पर नगर के विभिन्न मुहल्लों में लोगों ने कब्जा कर रखा है। आरोप है कि भू-माफिया ने नहर विभाग की जमीन पर कब्जा कर प्लाटिंग कर दी है। उसकी जांच कर कार्रवाई किए जाने, मंडी में आढ़तियों द्वारा किसानों का मनमाने दामों पर धान की फसल की खरीद कर रहे हैं।