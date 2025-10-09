आजम के नाम की फर्जी फेसबुक ID बनाकर की बसपा से जुड़ने की अपील, सपा ने कही ये बड़ी बात

जागरण संवाददाता, रामपुर। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने रैली में बसपा व कांग्रेस के खिलाफ हुंकार भरी है। वहीं, सपा नेता आजम खान की फर्जी फेसबुक आईडी से एक पोस्ट जारी कर समर्थकों से बसपा से जुड़ने की अपील की गई है। इस पोस्ट से समर्थक भौंचक हैं। सपा जिलाध्यक्ष अजय सागर ने इस पोस्ट का खंडन करते हुए इसे किसी की शरारत बताया है।