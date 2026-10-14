जौहर यूनिवर्सिटी में काले धन की जांच तेज: चार साल में में तीसरी बार ईडी ने रामपुर में मारा छापा, ट्रस्ट का पंजीकरण रद

जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी निर्माण में काला धन लगा होने के आरोपों की जांच कर रही ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के लगातार रामपुर आने से खलबली मच गई थी। ईडी चार साल में यहां तीसरी बार आई है, जबकि दो माह में ईडी का दूसरी बार आना हुआ है। इसे बड़ी कार्रवाई की आहट माना जा रहा है। यूनिवर्सिटी निर्माण से जुड़े फर्म संचालकों की बेचैनी बढ़ गई है। ईडी इनके खिलाफ कभी भी कार्रवाई शुरू कर सकता है।

इस वर्ष 19 अगस्त को ईडी रामपुर आई थी। तब ईडी के अधिकारियों की अलग-अलग टीमों ने सुबह सात बजे एक साथ आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी समेत आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की थी।टीम ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, सीके एसोसिएशन के डायरेक्टर पवन कुमार जैन के गंगापुर आवास विकास कालोनी स्थित आवास, सीके एसोसिएट के ज्वाला पैलेस पीपल टोला स्थित कार्यालय, सिविल लाइंस क्षेत्र शौकत रोड स्थित इलाही मस्जिद के सामने ए एंड एस इंटरप्राइजेज और गंज कोतवाली क्षेत्र में जेल रोड बाग छोटे स्थित शाहीन खान के आवास पर छापा मारकर कई लोगाें से पूछताछ की थी।

दो माह पहले ईडी ने रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी समेत छह स्थानों पर मारे थे छापे दरअसल, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी धन के दुरुपयोग व मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही ईडी की रडार पर वे सभी फर्म आ गई हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी के निर्माण में ठेकेदारी की है। ईडी का अनुमान है कि सरकारी ठेकों के जरिए आने वाले फंड को निजी ठेकेदारों की मदद से डायवर्ट कर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी के निर्माण में उसका इस्तेमाल किया गया था। आयकर की जांच में भी लगभग सौ करोड़ रुपये सरकारी बजट यूनिवर्सिटी के निर्माण पर खपाने की बात सामने आ चुकी है।

यही वजह है कि ईडी की जांच के दायरे में वे निजी कंपनियां, प्रमोटर और चार्टर्ड अकाउंटेंट व ठेकेदार शामिल हैं, जिन पर सपा शासनकाल के दौरान मिले सरकारी ठेकों के पैसों की हेराफेरी करने और ट्रस्ट को लाभ पहुंचाने का संदेह है।

ईडी की टीम इससे पहले वर्ष 2022 में भी यहां आकर जांच कर चुकी है। जल्द ही यूनिवर्सिटी निर्माण से जुड़े ठेकेदारों पर बड़ी कार्रवाई शुरू किए जाने की आशंका जताई जा रही है जिसको लेकर आजम के खेमे में भी बेचैनी बढ़ गई है।

आज दो पैन कार्ड मामले में सजा पर हाईकोर्ट में होगी बहस अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड मामले में आजम खान की ओर से हाईकोर्ट में की गई अपील पर बुधवार को सुनवाई होगी। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल से अब्दुल्ला व उनके पिता आजम खान को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई गई थी। अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने को लेकर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील की थी। इस पर सुनवाई के बाद आजम खान की सजा बढ़ाकर दस वर्ष कर दी गई जबकि, अब्दुल्ला की सजा सात वर्ष बरकरार रखी है। इस सजा के खिलाफ ही आजम खान की ओर से हाईकोर्ट प्रयागराज में सुनवाई चल रही है।

आजम खान के अब तक 16 मुकदमों में आ चुका फैसला, आठ में हुई सजा अब तक मोहम्मद आजम खान के 16 मुकदमों में न्यायालय ने फैसला सुना दिया है। जिनमें आठ में सजा हुई है जबकि, अन्य आठ में क्लीन चिट मिली है। प्रदेश में भाजपा की सरकार आने पर आजम खान के खिलाफ 84 मुकदमे दर्ज हुए थे। मुकदमा दर्ज कराने वाले 90 प्रतिशित पीड़ित मुस्लिम ही हैं। आजम को सबसे अधिक दस-दस वर्षों की सजा डूंगरपुर व दो पैन कार्ड बनवाने और उनका उपयोग करने के मामले में हुई है।

हाल ही में रामपुर विकास प्राधिकरण के जौहर विश्वविद्यालय में बिना नक्शा स्वीकृत कराए बनाये गए 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश को लेकर आजम खान फिर सुर्खियों में रहे। हालांकि, मंडलायुक्त ने ध्वस्तीकरण के आदेश पर अंतरिम रोक लगाकर उन्हें थोड़ी राहत दे दी है।