आजम खान और जौहर ट्रस्ट पर ED का शिकंजा, सरकारी धन के गबन व धोखाधड़ी की FIR
ईडी ने अजीमनगर थाने में आजम खान, मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और अन्य के खिलाफ सरकारी धन के गबन व ...और पढ़ें
HighLights
ईडी ने आजम खान और जौहर ट्रस्ट के खिलाफ FIR दर्ज की।
सरकारी धन के गबन और धोखाधड़ी का गंभीर आरोप।
अजीमनगर थाने में मामला पंजीकृत, जांच प्रक्रिया शुरू।
जागरण संवाददाता, रामपुर। ईडी ने अजीमनगर थाने में आजम खान, मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, एसएस एंड एस इंटरप्राइजेज, एस एस एसोसिएट व अन्य के खिलाफ सरकारी धन के गबन व धोखाधड़ी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
बता दें कि मंगलवार को लखनऊ से संयुक्त निदेशक प्रवीण कुमार की अगुवाई में आई ईडी की तीन सदस्यीय टीम सुबह नौ बजे जिला कारागार पहुंच गई थी। यहां आजम खां अपने बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला के साथ दो पैन कार्ड मामले में सजा काट रहे हैं। बैरक नंबर एक में बंद आजम खां को अलग कक्ष में बैठाकर टीम ने जौहर ट्रस्ट को मिले करोड़ों के चंदे के बारे में जानकारी की थी। पूछताछ शाम करीब पांच बजे तक चली थी। इसके बाद टीम जेल से बाहर आई थी।
करोड़ों का चंदा दिया गया है ये जांच से पता लगा
ईडी को अब तक की जांच से पता चला है कि विभिन्न कंपनियों के माध्यम से जौहर विश्वविद्यालय को करोड़ों रुपये का चंदा दिया गया है। ईडी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि चंदे की रकम कहां से आई और इसे किन माध्यमों से जौहर विश्वविद्यालय तक पहुंचाया गया? इसके लिए ट्रस्ट से जुड़े लोगों से पूछताछ कर उनके बयानों और उपलब्ध दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है। अब तक आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला के दोस्त सालिम से दो बार ईडी पूछताछ कर चुकी है। सालिम को तीसरी बार फिर बुलाया गया है।
अनवार को ईडी ने कल बुलाया है पूछताछ के लिए
इसके अलावा अनवार को भी ईडी ने 15 अक्टूबर को लखनऊ में पूछताछ के लिए बुलाया है। सालिम और अनवार का आजम परिवार से बेहद करीबी मामला है। दोनों आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला के दोस्त हैं।
इससे पहले 25 सितंबर को ईडी ने जौहर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जहीरुद्दीन से लखनऊ में करीब आठ घंटे पूछताछ की थी। उनसे ट्रस्ट को मिले चंदे, विश्वविद्यालय के निर्माण खर्च और संबंधित वित्तीय लेन-देन के बारे में सवाल किए थे। इसके अलावा ईडी ने छह अक्टूबर को सपा विधायक नसीर अहमद खां को भी लखनऊ बुलाकर सात घंटे तक पूछताछ की थी।
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