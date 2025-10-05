Language
    दहेज में बुलेरो और दो लाख ना लाने पर दुल्हन पर पेट्रोल ड़ालकर मारने की कोशिश

    By Anil Kumar Awasthi Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 10:08 PM (IST)

    रामपुर में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता को ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया और जान से मारने की कोशिश की। पीड़िता के साथ छेड़छाड़ भी की गई। पुलिस ने पति समेत दस लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अन्य घटना में लेन-देन के विवाद में एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

    दहेज में बुलेरो व दो लाख रुपये न लाने पर दूल्हन पर पेट्रोल ड़ालकर जान से मारने का प्रयास

    संवाद सहयोगी, रामपुर । दहेज में बुलेरो गाड़ी और दो लाख रुपये न देने पर ससुरालियों ने दूल्हन के साथ छेड़छाड़ करने के साथ ही मारपीट कर घर से निकाल दिया। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पति समेत दस ससुरालियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

    कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान ने अपनी बेटी की शादी दो माह पूर्व गांव अलीनगर जागीर निवासी इबरान के साथ की थी। शादी में करीब आठ लाख रुपये खर्च भी किये थे लेकिन ससुरालिये दहेज से खुश नही थे। मात्र दो माह में ही दूल्हन के साथ मारपीट करने लगे। कई बार पंचायत भी हुई लेकिन ससुरालिये दहेज में बुलेरो गाड़ी और दो लाख रुपये की मांग करने लगे। सात अगस्त को दूल्हन घर पर अकेली थी।

    नंदोई और जेठ ने की छेड़छाड़

    इस दौरान उसके नंदोई और जेठ ने छेड़छाड़ करने के साथ ही अश्लील हरकतें की। महिला ने इसका विरोध किया और घटना के बारे में अपने सास ससुर को बताया तो उल्टा उसके साथ ही मारपीट पर उतारु हो गए, पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का प्रयास किया और घर से निकाल दिया। महिला अपने घर पहुंच गई और घटना के बारे में अपने स्वजनों को बताया। महिला को लेकर उसके पिता ने स्थानीय पुलिस को तहरीर दी लेकिन कोई कार्रवाई नही हो सकी।

    पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर स्वार पुलिस ने महिला की तहरीर पर पति इबरान अली, ससुर अख्तर अली, सास शमीम जहां, देवर गुलफाम, गुडडू, नंद अनम, अंजुम, शाईन, जाफर अली और शायरीन के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। कोतवाल प्रदीप मलिक ने बताया कि महिला की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु करदी है।

    उधार के रुपये मांगने पर दवंगो ने लोहे की राड मारकर किया घायल

    कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर फरीदपुर में लेन-देन के विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक जुल्फेकार पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

    चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग आ गए जिन्होंने उसे बचाया। आरोप है कि हमलावर आइंदा देख लेने की धमकी देकर फरार हो गए। घटना में दो सगे भाईयों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

    जान से मारने की धमकी

    पीड़ित जुल्फेकार का आरोप है कि उसका, आरिफ निवासी ग्राम रसूलपुर से 10 हजार रुपये का गाड़ी का लेन-देन था। जब उसने हिसाब चुकता करने को कहा तो आरोपित ने मना करते हुए गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। बताते हैं कि अगले दिन चार अक्टूबर को लगभग दोपहर लगभग साढ़े बारह बजे जब जुल्फिकार रसूलपुर पुलिया पर बैठा था, तभी अचानक आरिफ अपने भाई राशिद के साथ पहुंच गया।

    आरोप है कि दोनों ने जान से मारने की नीयत से लोहे की रॉड से उस पर हमला बोल दिया। इस हमले में जुल्फेकार गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके सिर पर गहरी चोटें आईं। घायल की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग जुट गए। बाद में परिजन उसे अस्पताल ले गए। पीड़ित की तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने दो सगे भाईयों आरिफ और राशिद के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है।