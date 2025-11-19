दहेज की मांग पूरी न करने पर तलाक देकर घर से निकाला, पति सहित नौ के खिलाफ केस दर्ज

संवाद सहयोगी, टांडा। दहेज में 10 लाख रुपये व कार की मांग पूरी न करने पर महिला का गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया, मारपीट कर तलाक देकर घर से निकाल दिया। महिला ने पति सहित नौ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

महिला का कहना है कि उसकी शादी 23 मार्च 2023 को मोहल्ला मस्जिद कोहना निवासी मुहम्मद इरफान से हुई थी। उसकी विधवा मां ने जमीन बेचकर दहेज में मोटी रकम खर्च करने के साथ ही बुलेट के लिए अलग से ढाई लाख रुपये दिए थे। ससुराल वाले शादी के बाद से ही कम दहेज का ताना देकर दहेज में 10 लाख रुपये व कार की मांग कर रहे थे।