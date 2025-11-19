दहेज की मांग पूरी न करने पर तलाक देकर घर से निकाला, पति सहित नौ के खिलाफ केस दर्ज

Language
    By Radhey Shyam Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 06:25 PM (IST)

    एक महिला ने अपने पति और उसके परिवार के नौ सदस्यों पर दहेज की मांग पूरी न करने पर तलाक देने और घर से निकालने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि शादी के बाद से ही उससे दहेज की मांग की जा रही थी और मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    संवाद सहयोगी, टांडा। दहेज में 10 लाख रुपये व कार की मांग पूरी न करने पर महिला का गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया, मारपीट कर तलाक देकर घर से निकाल दिया। महिला ने पति सहित नौ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

    महिला का कहना है कि उसकी शादी 23 मार्च 2023 को मोहल्ला मस्जिद कोहना निवासी मुहम्मद इरफान से हुई थी। उसकी विधवा मां ने जमीन बेचकर दहेज में मोटी रकम खर्च करने के साथ ही बुलेट के लिए अलग से ढाई लाख रुपये दिए थे। ससुराल वाले शादी के बाद से ही कम दहेज का ताना देकर दहेज में 10 लाख रुपये व कार की मांग कर रहे थे।

    10 अगस्त को मांग पूरी न करने पर पति आदि ने दुपट्टे से उसका गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया, देवर आदि ने उसके साथ बदसलूकी की, और पति ने घरवालों के उकसाने पर तीन तलाक कहकर उसे घर से निकाल दिया। महिला ने पति मुहम्मद इरफान सहित नो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।