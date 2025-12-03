संवाद सहयोगी, मिलक। दहेज हत्या आरोप में फरार चल रहे दो भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनका चालान कर दिया। पीलीभीत जनपद के थाना जहानाबाद के गांव रम्पुरा मिश्र निवासी अमर सिंह ने कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपनी 20 वर्षीय पुत्री प्रीति का पांच फरवरी 2024 को थाना मिलक के दुलीचंदपुर गांव निवासी नरेश गुर्जर से विवाह किया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुत्री के विवाह में उन्होंने चार लाख रूपये नगद और चार तोला सोना सहित कुल बारह लाख रूपये खर्च किए थे। लेकिन पुत्री को दहेज में आल्टो कार की मांग करते हुए पति और ससुराल वाले आए दिन प्रताड़ित करते थे। पति शराब पीकर उसे दहेज के लिए मारपीट करता था।