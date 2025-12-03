Language
    दहेज हत्या में आरोपित पति और देवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दोनों का क‍िया चालान

    By Radhey Shyam Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 05:25 PM (IST)

    दहेज हत्या के एक मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी पति और देवर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों का चालान कर दिया गया ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सहयोगी, मिलक। दहेज हत्या आरोप में फरार चल रहे दो भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनका चालान कर दिया।

    पीलीभीत जनपद के थाना जहानाबाद के गांव रम्पुरा मिश्र निवासी अमर सिंह ने कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपनी 20 वर्षीय पुत्री प्रीति का पांच फरवरी 2024 को थाना मिलक के दुलीचंदपुर गांव निवासी नरेश गुर्जर से विवाह किया था।

    पुत्री के विवाह में उन्होंने चार लाख रूपये नगद और चार तोला सोना सहित कुल बारह लाख रूपये खर्च किए थे। लेकिन पुत्री को दहेज में आल्टो कार की मांग करते हुए पति और ससुराल वाले आए दिन प्रताड़ित करते थे। पति शराब पीकर उसे दहेज के लिए मारपीट करता था।

    आरोप है कि 19 नवंबर को पति नरेश गुर्जर, ससुर कृष्ण पाल, सास मूलो, देवर करन सिंह, देवरानी रिंकी, ननद प्रवेश कुमारी और जिला बरेली स्थित थाना अलीगंज के ग्राम गहनी निवासी बहनोई वीर सिंह ने दहेज में ऑल्टो कार की मांग पूरी नहीं होने पर पुत्री को जहर खिलाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या आरोपित पति नरेश और देवर करन सिंह को बिलासपुर ओवर ब्रिज के नीचे से बुधवार को गिरफ्तार कर दोनों का संबंधित धाराओं में चालान कर दिया।