रात एक बजे सड़क पर उतरे DM अजय द्विवेदी, रामपुर में चेक कराए वाहन; अवैध खनन के खिलाफ चला अभियान
उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध खनन की गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए जिलाधिकारी रात में सड़कों पर उतर आए। उन्होंने औचक निरीक्षण किया और खनन माफियाओं के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रामपुर। जिले में अवैध खनन, अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग को लेकर जिला प्रशासन सख्ती कर रहा है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने इसे लेकर जिले में नौ चेक प्वाइंट बनाए हैं, जहां अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमें रात भर चेकिंग कर रही हैं।
संभल में अवैध खनन के खिलाफ जिलाधिकारी की सख्त कार्रवाई
रविवार को रात एक बजे जिलाधिकारी स्वयं भी चेकिंग करने पहुंच गए। उनके द्वारा स्वयं सड़कों पर खनन के वाहनों को चेक किया गया। जनपद की समस्त तहसीलों के प्रमुख चौराहों पर स्थापित चेक प्वाइंट पर रात्रि आठ बजे से सुबह सात बजे तक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनात टीमों द्वारा व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया।
1573 वाहनों की चेकिंग
इस अभियान में लगभग 1573 वाहनों की सघन जांच की गई। इसमें नौ वाहनों को ओवरलोड़िग व अन्य अनियमितता पाए जाने पर सीज की कार्यवाही कर संबंधित थाने की सुपुर्दगी में दिया गया।
