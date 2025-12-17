Language
    16 कर्मचारी गैरहाजिर, कलेक्ट्रेट में गंदगी और पाक की पीक देखकर डीएम अजय द्विवेदी ने हुए नाराज; कार्रवाई की चेतावनी

    By Rajesh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 11:54 AM (IST)

    रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया। निरीक्षण में 16 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिसके बाद उन्होंने संबंधित कर्मचारि ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रामपुर। मंगलवार को घना कोहरा छाया हुआ था। इससे ठंड बढ़ने के कारण दस बजे तक भी छह बजे जैसा मौसम होने के कारण काफी कलक्ट्रेट कर्मचारी घरों पर ही ठंड मनाते रह गए। इसी बीच जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी कलेक्ट्रेट के निरीक्षण को पहुंचे। निरीक्षण में 16 कर्मियों के अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए उनका
    स्पष्टीकरण तलब किया गया है। साथ ही भविष्य में उपस्थित नहीं पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं डीएम ने गंदगी व पान की पीक पाए जाने पर नाराजगी जताते हुए सुधार लाने की चेतावनी दी है।

    निरीक्षण में गंदगी पाए जाने पर जताई नाराजगी


    डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर का सुबह दस निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका का अवलोकन करने पर संयुक्त कार्यालय आदि के 16 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इस पर उनको नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए भविष्य में निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। अनुपस्थित रहने वाले कुछ कर्मचारियों द्वारा अपने देर से पहुंचने के लिए खेद व्यक्त करते हुए आश्वासन भी दिया कि वे भविष्य में समय से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। इस प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे।

    कर्मचारी गैर हाजिर मिलने पर मांगा जवाब


    इस क्रम में डीएम ने नगर मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया कि वे प्रतिदिन सुबह 10 बजे सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका की नियमित जांच कर अनुपस्थित पाए जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध वेतन कटौती की कार्रवाई करें। साथ ही निर्देश दिए कि इसके पश्चात भी कार्य प्रणाली में सुधार नहीं होता है तो संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाए।

    गंदगी मिलने पर नाराजगी


    निरीक्षण के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न स्थानों पर गंदगी के ढेर पाई। विशेष रूप से कैंटीन परिसर में अत्यधिक गंदगी मिली। इस पर कैंटीन संचालक को चेतावनी देते हुए कैंटीन एवं उसके आसपास नियमित साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। वहीं साइकिल स्टैंड, कैंटीन तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की गंदगी न पाए जाने के लिए संबंधित को स्पष्ट निर्देश दिए । निर्देशों के बावजूद भविष्य में किसी प्रकार की गंदगी अथवा अव्यवस्था पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।