Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोहरे के चलते डिब्रूगढ़ से लालगढ़ जाने वाली अवध आसाम एक्सप्रेस रद, संपर्क क्रांति भी नहीं चलेगी आज

    By Bhaskar Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:14 PM (IST)

    कोहरे के कारण रेल यातायात बाधित हो रहा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही है तो कुछ रद करनी पड़ रही हैं। सोमवार को गाड़ी संख्या 15909 अवध असम एक्सप्रेस रद् ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रामपुर। कोहरे के कारण रेल यातायात बाधित हो रहा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही है तो कुछ रद करनी पड़ रही हैं। सोमवार को गाड़ी संख्या 15909 अवध असम एक्सप्रेस रद्द कर दी गई। यह ट्रेन डिब्रूगढ़ (असम) से लालगढ़ (राजस्थान) तक चलती है। इसके साथ ही रोजाना काठगोदाम से दिल्ली जाने वाली 15036 संपर्क क्रांति भी मंगलवार को नहीं चलेगी। इसे अब एक दिन छोड़कर चलाया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देश के कई राज्य ठंड की चपेट में हैं। घना कोहरा सड़क यातायात को प्रभावित कर रहा है। कोहरे के कारण हादसे भी हो रहे हैं। कोहरे का असर रेल यातायात पर भी पड़ने लगा है। लंबी दूरी की ट्रेनें निर्धारित समय से छह से आठ घंटे तक विलंब से आ रही हैं। सोमवार को सुबह चार ट्रेनें देरी से आईं। इनमें लालगढ़ (राजस्थान) से डिब्रूगढ़ (असम) जाने वाली गाड़ी संख्या 15910 तीन घंटे देरी से पहुंची।

    गाड़ी संख्या 13019 बाघ एक्सप्रेस सबसे अधिक विलंब से आई। इसका रामपुर स्टेशन पर सुबह छह बजकर 10 मिनट पर आने का समय है। यह ट्रेन साढ़े सात घंटे विलंब से आई। गाड़ी संख्या 14229 प्रयागराज से योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस डेढ़ घंटे और 13152 सियाल्दाह एक्सप्रेस आधा घंटा विलंब से आई। इसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ठंड में यात्री वेटिंग रूम में ठिठुरते रहे।

    मुख्य टिकट निरीक्षक गोविंद सिंह जनी ने बताया कि कोहरे के कारण लंबी दूरी की ज्यादातर ट्रेनें देरी से आ रही हैं। गाड़ी संख्या 15909 अवध असम रद्द हो गई, जबकि 15036 संपर्क क्रांति मंगलवार को रद्द रहेगी। यह ट्रेन काठगोदाम से दिल्ली तक जाती है और उसी दिन वापस लौटती है।