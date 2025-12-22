कोहरे के चलते डिब्रूगढ़ से लालगढ़ जाने वाली अवध आसाम एक्सप्रेस रद, संपर्क क्रांति भी नहीं चलेगी आज

जागरण संवाददाता, रामपुर। कोहरे के कारण रेल यातायात बाधित हो रहा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही है तो कुछ रद करनी पड़ रही हैं। सोमवार को गाड़ी संख्या 15909 अवध असम एक्सप्रेस रद्द कर दी गई। यह ट्रेन डिब्रूगढ़ (असम) से लालगढ़ (राजस्थान) तक चलती है। इसके साथ ही रोजाना काठगोदाम से दिल्ली जाने वाली 15036 संपर्क क्रांति भी मंगलवार को नहीं चलेगी। इसे अब एक दिन छोड़कर चलाया जा रहा है।

देश के कई राज्य ठंड की चपेट में हैं। घना कोहरा सड़क यातायात को प्रभावित कर रहा है। कोहरे के कारण हादसे भी हो रहे हैं। कोहरे का असर रेल यातायात पर भी पड़ने लगा है। लंबी दूरी की ट्रेनें निर्धारित समय से छह से आठ घंटे तक विलंब से आ रही हैं। सोमवार को सुबह चार ट्रेनें देरी से आईं। इनमें लालगढ़ (राजस्थान) से डिब्रूगढ़ (असम) जाने वाली गाड़ी संख्या 15910 तीन घंटे देरी से पहुंची।

गाड़ी संख्या 13019 बाघ एक्सप्रेस सबसे अधिक विलंब से आई। इसका रामपुर स्टेशन पर सुबह छह बजकर 10 मिनट पर आने का समय है। यह ट्रेन साढ़े सात घंटे विलंब से आई। गाड़ी संख्या 14229 प्रयागराज से योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस डेढ़ घंटे और 13152 सियाल्दाह एक्सप्रेस आधा घंटा विलंब से आई। इसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ठंड में यात्री वेटिंग रूम में ठिठुरते रहे।