    दिल्ली से आई क्राइम ब्रांच की टीम ने यूपी में की छापेमारी, क्या चोरी के वाहनों का खुल पाया राज?

    By Radhey Shyam Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 07:08 PM (IST)

    दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने बिलासपुर पुलिस के साथ मिलकर चोरी के वाहनों की तलाश में छापेमारी की। टीम ने एक आरोपी से पूछताछ की और उसकी निशानदेही पर कई स्थानों पर तलाशी ली, लेकिन कोई वाहन या आरोपी नहीं मिला। क्राइम ब्रांच दिल्ली में दर्ज वाहन चोरी के एक मामले की जांच कर रही है।

    संवाद सहयोगी, बिलासपुर। चोरी किए गए वाहनों के सम्बन्ध में दिल्ली से आई क्राइम ब्रांच की टीम ने पुलिस के सहयोग से जगह-जगह छापेमारी की। लेकिन, पुलिस के हाथ कोई वाहन या आरोपित नहीं लग पाया।

    गुरुवार को क्राइम ब्रांच के उपनिरीक्षक प्रेमपाल सिंह टीम के साथ कोतवाली पहुंचे। यहां उन्होंने प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह से मुलाकात की और उन्हें घटना से संबंधित जानकारी दी। इसके अलावा अपने साथ लाए गए एक आरोपित से पूछताछ भी करवाई। इसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस की टीम लेकर क्षेत्र में निकल गई।

    साथ में लाए गए आरोपित की निशानदेही पर पुलिस ने जगह-जगह छापेमारी की। लेकिन, इसके बावजूद उन्हें कोई कामयाबी हाथ नहीं लग पाई।

    पुलिस ने नगर के मुहल्ला डाम कालोनी आदि स्थानों पर लोगों से पूछताछ की। इस दौरान क्राइम ब्रांच के पुलिस कर्मियों ने बताया कि दिल्ली में वाहन चोरी का एक प्रकरण लंबित है। इस प्रकरण में पूछताछ और जांच पड़ताल के लिए ही वह यहां आए हैं। वहीं, दोपहर को कोतवाली पहुंची टीम देर शाम वापस लौट गई।