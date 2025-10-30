दिल्ली से आई क्राइम ब्रांच की टीम ने यूपी में की छापेमारी, क्या चोरी के वाहनों का खुल पाया राज?

संवाद सहयोगी, बिलासपुर। चोरी किए गए वाहनों के सम्बन्ध में दिल्ली से आई क्राइम ब्रांच की टीम ने पुलिस के सहयोग से जगह-जगह छापेमारी की। लेकिन, पुलिस के हाथ कोई वाहन या आरोपित नहीं लग पाया।

गुरुवार को क्राइम ब्रांच के उपनिरीक्षक प्रेमपाल सिंह टीम के साथ कोतवाली पहुंचे। यहां उन्होंने प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह से मुलाकात की और उन्हें घटना से संबंधित जानकारी दी। इसके अलावा अपने साथ लाए गए एक आरोपित से पूछताछ भी करवाई। इसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस की टीम लेकर क्षेत्र में निकल गई।