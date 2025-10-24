जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला के खिलाफ दो पैनकार्ड मामले में जल्द फैसला आ सकता है। इसमें अंतिम बहस चल रही है। अभियोजन की बहस पूरी हो चुकी है। अब बचाव पक्ष को 27 अक्टूबर को बहस करनी है।

अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में वर्ष 2019 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें अब्दुल्ला पर अलग-अलग जन्मतिथि से दो पैनकार्ड बनवाने और उसका उपयोग करने का आरोप लगाया था। आरोप है कि असत्य एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पैनकार्ड बनवाया गया और उसे उपयोग में भी लाया गया।

एक पैनकार्ड में जन्मतिथि पहली जनवरी 1993 है, जबकि दूसरे में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है। पुलिस ने जांच के बाद अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए थे। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है।