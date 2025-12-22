रामपुर में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई से माफिया में खलबली: 17 ओवरलोड वाहन सीज, 1524 वाहनों की जांच

जागरण संवाददाता, रामपुर। अभियान के तहत रविवार को 1524 वाहनों की जांच कर 17 ओवरलोड वाहनों को सीज किया गया। अवैध उप खनिज, परिवहन और ओवरलोडिंग में संलिप्त तीन व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया, जबकि पांच व्यक्ति और 10 अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। कुल 76 वाहनों और 46 अन्य वाहनों के विरुद्ध सीज की कार्रवाई की गई है।

जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हुई कार्रवाई

खनन अधिकारी अमित रंजन ने बताया कि अवैध खनन रोकने को प्रशासन की ओर से चलाए गए 50 दिन के अभियान में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सभी तहसीलों में लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में अवैध खनन में संलिप्त चार निजी भू-स्वामियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और 40 निजी भू-स्वामियों पर अर्थदंड आरोपित किया गया। निर्धारित मात्रा से अधिक उप खनिज पाए जाने पर दो स्टोन क्रेशरों के विरुद्ध नोटिस जारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई।

खनन माफिया में हड़कंप जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा अवैध खनन, परिवहन और ओवरलोडिंग को लेकर काफी सख्ती की जा रही है। ऐसे में जिले में अवैध खनन पर अंकुश लगाने और खनन माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए 30 अक्टूबर से विशेष अभियान चलाया गया। तहसील टांडा क्षेत्र में मां गंगा स्टोन क्रेशर से एक पोकलेन मशीन जब्त की गई। कोसी नदी से खनन का अवैध परिवहन करने पर 16 डंपरों को सीज किया गया। 49 वाहनों पर 3.21 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बिना वैध कागजों के ओवरलोड वाहनों को जिले से बाहर भेजने पर तीन आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है।

जांच के दौरान एक हाइड्रा भी जब्त अवैध खनन और परिवहन करने वाले तत्वों द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई को विफल करने के प्रयास भी सामने आए। जांच के दौरान यह पाया गया कि कुछ लोग अधिकारियों की लोकेशन वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साझा कर बिना वैध प्रपत्रों के ओवरलोड वाहनों को जनपद से बाहर निकलवाने का प्रयास कर रहे थे। इस मामले में अदीब अकरम निवासी फतेहपुर माफी, जिला अमरोहा के विरुद्ध थाना टांडा में प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें तीन लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। अवैध खनन में एक हाइड्रा भी जब्त किया गया।