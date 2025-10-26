अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई, तीन ओवरलोड डंपरों को पकड़ा

संवाद सहयोगी, स्वार। क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। नायब तहसीलदार ने अवैध खनन से भरे ओवरलोड तीन डंपर पकड़ लिए। बाद में तीनों मिलकखानम पुलिस को सौंप दिए गए। कोसी नदी क्षेत्र और उसके आसपास क्षेत्र में लंबे समय से अवैध खनन का धंधा चल रहा है। रात में खनन के धंधेबाज खेतों से मिट्टी व बालू उठाकर ट्रैक्टर-ट्राली में भरकर बाहर भेज रहे हैं। मिलकखानम क्षेत्र के शहजादनगर गांव के पास जेसीबी से बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा था। इस सूचना पर नायब तहसीलदार सचिन कुमार और कानूनगो जहीन आलम खां ने मौके पर पहुंचे।

टीम को देखकर मौके पर अफरा-तफरी मच गई। कई लोग मौके से भाग निकले, जबकि तीन ओवरलोड वाहन पकड़ लिए गए। वाहनों को कब्जे में लेकर मिलकखानम थाने के परिसर में खड़ा कराया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में खनन के धंधेबाज पुलिस की मिलीभगत से इस अवैध धंधे को अंजाम दे रहे हैं।