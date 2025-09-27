स्वजन को पोस्टमार्टम हाउस में शव के पास नहीं जाने दिया... रामपुर पुलिस के पहरे में गो तस्कर जुबैर का शव

रामपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए गो तस्कर जुबैर का शव जिला अस्पताल में रखा गया जहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। डॉक्टरों का पैनल शव का पोस्टमार्टम करेगा। जुबैर के मारे जाने की खबर सुनकर परिजन अस्पताल पहुंचे लेकिन उन्हें मोर्चरी के पास जाने नहीं दिया गया। जुबैर आठ साल से पशु तस्करी में शामिल था और उस पर कई मुकदमे दर्ज थे।

जुबैर आठ साल से कर रहा था पशु तस्करी शहर कोतवाली के मुहल्ला घेर मर्दान खां का रहने वाला जुबैर आठ साल से पशु तस्करी कर रहा था। चार भाईयों में जुबैर तीसरे नंबर का था। पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वह अभी अविवाहित था। उसका परिवार काफी समय से प्रतिबंधित पशु का मीट बेचने का काम करता था। आठ साल पहले वह भी इस पुश्तैनी धंधे में उतर गया। तब किसी ने नहीं सोचा था कि वह इस धंधे में इतनी आगे तक जाएगा। शहर कोतवाली पुलिस ने 19 अगस्त 2017 को पहली बार उसे गिरफ्तार किया था। उसके पास से सात पशु मिले थे। इसके बाद उसके खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हुए।

एक साल पहले चर्चा में आया नाम उसका नाम एक साल पहले तब चर्चा में आया, जब उसके खिलाफ बलरामपुर पुलिस ने पहली सितंबर 2024 को अभियोग पंजीकृत किया था। उस पर आरोप था कि उसने पशु तस्करी रोकने गए सिपाही के सिर पर डंडा मारकर गंभीर रूप से घायल कर फरार हो गया था। तब उसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का इनाम रखा गया था। एसटीएफ ने शहजादनगर थाना क्षेत्र से उसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था।

जमानत पर छूटने के बाद फिर करने लगा अपराध जमानत पर छूटने के बाद वह फिर अपराध करने लगा। वह ज्यादातर बाहर रहकर गो तस्करी के अपराध में संलिप्त रहता था। उसने अपना गैंग बना लिया था। वह बिहार से बांग्लादेश व नेपाल से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में वह गोवंशीय पशुओं की तस्करी करने लगा था।