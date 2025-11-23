Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rampur News: गोकशी का आरोपित पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 01:14 PM (IST)

    रामपुर के पटवाई क्षेत्र में गोकशी के दो आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक आरोपी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। यह घटना 21 नवंबर को ग्राम मतवाली क्षेत्र में हुई थी, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, रामपुर। पटवाई क्षेत्र में गोकशी के दो आरोपितों से हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली से एक आरोपित घायल हो गया जबकि, उसका साथी फरार हो गया।
    21 नवंबर को ग्राम मतवाली क्षेत्र में अज्ञात गोवंशीय पशु का वध कर उसके अवशेष रामगंगा नदी किनारे फेंके गए थे। रविवार सुबह पुलिस को ढोलसर जंगल में गोकुशी के आरोपितों के मौजूद होने की सूचना मिली थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने घेरा तो आरोपित ने की फायरिंग

    पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपितो ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपित अशरफ निवासी ग्राम मतवाली के पैर में गोली लग गई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसका साथी जमीर उर्फ छिद्दा निवासी मोहल्ला कस्सावान, शाहबाद मौके से फरार हो गया।