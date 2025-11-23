Rampur News: गोकशी का आरोपित पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, रामपुर। पटवाई क्षेत्र में गोकशी के दो आरोपितों से हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली से एक आरोपित घायल हो गया जबकि, उसका साथी फरार हो गया।

21 नवंबर को ग्राम मतवाली क्षेत्र में अज्ञात गोवंशीय पशु का वध कर उसके अवशेष रामगंगा नदी किनारे फेंके गए थे। रविवार सुबह पुलिस को ढोलसर जंगल में गोकुशी के आरोपितों के मौजूद होने की सूचना मिली थी।