Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली-मुरादाबाद जाने वाले यात्रियों के लिए सहूलियत, हाईवे पर अंतिम चरण में रोडवेज स्टैंड का काम

    By Radhey Shyam Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 01:06 PM (IST)

    बिलासपुर में रामपुर हाईवे पर बन रहे रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण कार्य लगभग 90% पूरा हो चुका है। इससे रामपुर, मुरादाबाद, दिल्ली जैसे शहरों को जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी, जिन्हें अभी मुख्य चौराहे पर बसों का इंतजार करना पड़ता है। कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख के प्रयासों से यह स्टेशन जल्द ही शुरू हो जाएगा, जिससे क्षेत्रवासियों को राहत मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिलासपुर में रोडवेज स्टेशन का निर्माण अंतिम चरण में, यात्रियों को मिलेगी सुविधा

    संवाद सहयोगी, जागरण बिलासपुर/रामपुर। जल्द ही नगर को रोडवेज स्टैंड की सौगात मिलेगी। रामपुर हाईवे किनारे बन रहे रोडवेज बस स्टेशन का कार्य लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। जल्द ही रोडवेज स्टेशन चालू होने की उम्मीद है। हालांकि, रोडवेज बस स्टेशन बनने के बाद क्षेत्रवासियों को इसका फायदा मिलेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    तेजी से चल रहा है निर्माण कार्य, करीब 90 प्रतिशत कार्य पूरा


    नगर व आस-पास के क्षेत्र से रामपुर, मुरादाबाद, दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, बरेली, रुद्रपुर, किच्छा, खटीमा, नानकमत्ता, बनबसा, टनकपुर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल, प्रतिदिन जाने वाले यात्री और कारोबारी की संख्या हजारों में हैं। लेकिन, नगर में रोडवेज स्टेशन न होने के कारण यात्रियों को मुख्य चौराहे पर बसों का इंतजार करना पड़ता है। कभी उनके लिए तेज धूप तो कभी घना कोहरा और वर्षा का मौसम मुसीबत का सबब बन जाती है। साथ ही आने-जाने वाली बसों का समय तय नहीं है। ऐसी स्थिति में यात्रियों को काफी देर तक मुख्य चौराहे पर खड़े होकर परेशानी का सामना करना पड़ता है।

     

    औलख से की थी मांग

     

    क्षेत्रवासियों ने कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख से नगर में रोडवेज बस स्टेशन बनवाने की मांग की। जिस पर कृषि राज्यमंत्री ने संज्ञान लिया और रोडवेज बस स्टेशन के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा। स्वीकृति मिलने के बाद रामपुर मार्ग पर मिल्टन एजुकेशनल एकेडमी के सामने रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू हो गया। राज्यमंत्री ने बताया कि नगर में रोडवेज बस स्टेशन न होना क्षेत्रवासियों की सबसे बड़ी समस्या थी। जिससे जल्द छुटकारा मिलने वाला है।

    रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। एक से दो माह के भीतर रोडवेज बनकर तैयार हो जाएगा। जिससे क्षेत्रवासियों को होने वाली समस्याओं का निदान हो जाएगा। विदित रहे कि सवा एकड़ भूमि रोडवेज का निर्माण कार्य चल रहा है। जिसकी लागत पांच करोड रुपये है। हाईटेंशन लाइन को शिफ्ट किए जाने को लेकर जो समस्या आ रही थी उसका निदान हो गया है। कार्य लगभग पूर्ण होने के कगार पर है।