जागरण संवाददाता, रामपुर। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से जनपद के 431 लाभार्थियों को पक्का मकान मिलेगा। शासन स्तर से जनपद का लक्ष्य जारी कर दिया है। इसके बाद पात्रता के दायरे में आने वाले ग्रामीणों ने पोर्टल पर पंजीकरण शुरु कर दिया है। अभी 179 ने पंजीकरण कराया है। सभी छह खंड विकास अधिकारियों को शेष लाभार्थियों का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए।

जनपद को सीएम आवास योजना में 431 आवासों का लक्ष्य मिलने के बाद पात्र व्यक्तियों से इसमें पंजीकरण कराया जा रहा है। विकास खंड चमरौआ, सैदनगर, स्वार, बिलासपुर, मिलक व शाहबाद के बीडीओ को योजना में पात्र व्यक्तियों को पंजीकरण कराने के निर्देश दिए है।

इसके तहत पोर्टल पर ग्राम पंचायतों के सचिवों के माध्यम से पात्र ग्रामीणों का चयन के लिए पंजीकरण कराया जा रहा है। चयन में पीएम आवास योजना ग्रामीण के निर्धारण के साथ दिव्यांगजन,आपदा पीडित व निराश्रित महिलाओं को वरीयता दी जा रही है। इस योजना में अभी तक 169 पात्रों का पंजीकरण होने पर उनका आवास के लिए चयन किया गया है।