छठ पूजा के चलते पूर्वांचल जाने वाली ट्रेनें फुल, नहीं मिल पा रही सीट; 31 अक्टूबर तक ट्रेन में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल
छठ पूजा के अवसर पर पूर्वांचल जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ है, जिससे कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। रेलवे सूत्रों के अनुसार, 31 अक्टूबर तक टिकटों की उपलब्धता कम है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। रेलवे अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन पर विचार कर रहा है।
जागरण संवाददाता, रामपुर। त्योहार को लेकर ट्रेनों में सीट मिलना मुश्किल हो गया है। पहले दीपावली पर्व को लेकर मारामारी थी और अब छठ पूजा को लेकर ट्रेनों में जगह नहीं मिल पा रही है। ट्रेनों में सीट को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। पूर्वांचल को चलने वाली सभी ट्रेनें फुल हैं। वेटिंग लिस्ट भी 100 तक पहुंच गई है।
त्योहार पर ट्रेनों में टिकट को लेकर यह स्थिति प्रत्येक वर्ष रहती है। दीपावली और छठ पूजा को लेकर ट्रेनों में सीट फुल हो जाती हैं। दीपावली पर्व बीत गया है और 25 अक्टूबर से छठ पूजा पर्व शुरू हो रहा है, जो 28 अक्टूबर तक चलेगा। ऐसे में पूर्वांचल व बिहार जाने वाली ट्रेनों में स्लीपर क्लास में सीटें फुल हो चुकी हैं।
बाघ एक्सप्रेस, शहीद एक्सप्रेस, सरयू यमुना एक्सप्रेस, अवध आसाम एक्सप्रेस, जनसेवा एक्सप्रेस, राप्ती गंगा एक्सप्रेस, सत्याग्रह एक्सप्रेस आदि ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। वेटिंग लिस्ट भी तेजी से बढ़ती जा रही है। कुछ में तो वेटिंग 100 तक पहुंच गई है।
लोगों की बात
त्योहार पर ट्रेनों और बसों में भीड़ बढ़ जाती है। परिवार के साथ सफर करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हम तो यही परिवार व दोस्तों के साथ मिलकर छठ पूजा पर्व मनाते हैं।- संजीव कुमार, आवास विकास कालोनी।
हमें जब गांव में छठ मनाना होता है तो एक माह पहले ही रिजर्वेशन करा लेते हैं, लेकिन इस बार गांव जाना नहीं हो सका है। घर पर ही अपने परिवार के साथ छठ पर्व मनाएंगे।- मदन सिंह, रफत कालोनी ज्वालानगर।
छठ पूजा को लेकर ट्रेनों में भीड़ रहती है। कन्फर्म सीट मिलना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं। इस बार भी चलाई थीं, लेकिन स्पेशल ट्रेनों का यहां ठहराव नहीं था। गोविंद सिंह जनी, मुख्य टिकट निरीक्षक।
