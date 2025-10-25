Chhath Puja 2025: नहाय-खाय के साथ शुरू होगा महापर्व छठ, 36 घंटे का निर्जला व्रत रख भगवान सूर्य और गंगा की होगी पूजा

संवाद सहयोगी, रामपुर। दीपोत्सव के समापन के साथ ही लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सूर्य षष्ठी व्रत में भगवान सूर्य देव को अघ्य दिया जाएगा। श्रद्धालु 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर भगवान सूर्य नारायण और मां गंगा की आराधना करेंगे। नहाय-खाय की परंपरा के साथ महापर्व छठ पूजा की धूम शुरू हो जाएगी। शहर में पर्व की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं।घाटों की सफ़ाई के साथ ही वेदियों की रंगाई पुताई शुरू हो गई हैं। वहीं, बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। व्रती पूजा का सामान खरीदने में जुट गए हैं।

शहर के ज्वालानगर, रज़ा टैक्सटाइल कालोनी, सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर, अजीतपुर आदि स्थानों पर छठ पूजा पर्व मनाया जाता है। शनिवार को भगवान सूर्य और छठ मैया की उपासना का महापर्व शुरू हो जाएगा। नहाय खाय के साथ सात्विक भोजन कर व्रत शुरू किया जाएगा।रविवार को दिनभर व्रत रखने के बाद श्रद्धालु शाम को खरना यानि गुड और चावल से बना भोजन ग्रहण करेंगे।इसके बाद छोटी और बड़ी दोनों छठ का व्रत रखने वाले श्रद्धालु गुड़ की खीर और रोटी खाकर और एक गिलास पानी पीकर निर्जला व्रत धारण करेंगे।श्रद्धालु 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर भगवान सूर्य नारायण और मां गंगा की आराधना करेंगे।

बाजार में बढ़ी रौनक,जमकर हुई खरीदारी



रामपुर। छठ पूजा के लिए सभी तरह के फल मिठाइयां, जौं, सिंघाडा, अन्नास, चकोतरा की जमकर खरीदारी की। नारियल, गंगाफल, गन्ना, हल्दी के पत्ते, माल्टा, हरी सब्जियों की दुकानों पर भी भारी भीड़ लगी रही। छठ पूजा के लिए टोकरी और सूप की जमकर बिक्री हुई मिठाई की दुकानों पर भी खासी भीड़ देखी गई।



शहर में सामूहिक छठ पूजा की तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप

रामपुर।सामूहिक छठ पूजा महोत्सव के लिए शहर में तैयारियां अंतिम चरण में हैं।ज्वालानगर स्थित रजा टैक्सटाइल कालोनी, कृष्णा बिहार स्थित शिव मंदिर, आगापुर मार्ग स्थित लोहिया पार्क और सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में छठ महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चारों स्थानों पर अस्थाई तालाब खोदने का कार्य किया जा रहा है।माई के थानों की रंगाई- पुताई का काम भी पूरा हो चुका है। कृष्णा बिहार मंदिर के सामूहिक छठ पूजा की जाएगी। तालाबों के खोदने के साथ ही रास्तों को बिजली की रोशनी से सजाया जा रहा है।



मैं पिछले कई साल से छठ माता का व्रत कर रही हूं। छठ मइया ने हमारे परिवार को बहुत खुशी दी है। जब तक मेरा शरीर साथ देगा तब तक मैं व्रत धारण करती रहूंगी।- सुनीता



छठ मैया के व्रत में कोई भी नई परंपरा नहीं पड़ी है। लगातार छठ मैया का व्रत रख रही हूं।भले भी लोग आधुनिक हो गए हैं लेकिन, छठ मैया के व्रत में कोई परंपरा नहीं बदली है।- वंदना देवी