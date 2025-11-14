रामपुर में सरकारी बीज जलाने से मचा हड़कंप, उद्यान विभाग के अफसरों की चुप्पी ने बढ़ाई शंका

जागरण संवाददाता, रामपुर। किला परिसर उद्यान विभाग में किसानों के लिए आया सरकारी बीज आग के हवाले कर दिया। कूड़े के ढेर में कट्टों को कर्मचारियों द्वारा डालकर जलाए जाने से खलबली मच गई। बीज के कट्टों को जलाने की सूचना पर पहुंचे मीडिया कर्मियों ने विभाग के अधिकारियों से बात करनी चाही तो सभी इधर-उधर हो गए। उद्यान अधीक्षक ने मामले के प्रति अनभिज्ञता जताते हुए स्टाफ का जवाब तलब किए जाने की जानकारी दी।

किला परिसर स्थित उद्यान अधीक्षक का कार्यालय है। यहां बीज गोदाम भी है। जहां किसानों को वितरण के लिए बीज आता है जो जनपद की आठ नर्सरी व छह पौधशाला पर भेजा जाता है। शुक्रवार को यहां परिसर में किसानों को दिए जाने वाले बीज के कटटे आग के हवाले कर दिए। आग जलने पर धुंआ उठता देख उसे देखने के लिए लोग पहुंच गए। इससे विभाग के लोगों में खलबली मच गई।

मीडिया कर्मी भी मौके पर पहुंच गए। जहां किला परिसर में बने मंच के पीछे वाले भाग में कूडे के ढेर में सरकारी बीज के कटटे जल रहे थे। कुछ कटटे जल चुके थे। कुछ जलने वाले थे। जलने से बचे कटटों के रैपर एनएचडीआरएफ छपा हुआ है। उसकी उत्पादन तिथि 19 जून 2023 जबकि स्क्पायर तिथि 18 मार्च 2024 अंकित है। इससे स्पष्ट है कि इसे किसानों को नहीं दिया गया।

तिथि निकलने के बाद उसे वहीं बंद रखे रखा और शुक्रवार को आग के हवाले कर दिया। इस बारे में मीडिया कर्मियों ने उद्यान विभाग के लोगों से जानकारी करनी चाही तो उन्होंने कन्नी काट ली। इससे विभाग के अधिकारी व कर्मचारी सवालों के घेरे में आ गए हैं। विभाग के अधीक्षक अजय कुमार ने भी शुरु में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया।