शादी के 19 दिन बाद भाग गई नई दुल्हन, पुलिस ने पकड़ा तो कह दी ऐसी बात... पति ने जोड़ लिए हाथ
शादी के 19 दिन बाद नई नवेली दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। शिकायत पर पुलिस ने उसे रामपुर से बरामद कर लिया। चौकी में पहुंचने के बाद दुल्हन ने प् ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, सैदनगर। शादी के 19 दिन बाद नई नवेली दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। शिकायत पर पुलिस ने उसे रामपुर से बरामद कर लिया। चौकी में पहुंचने के बाद दुल्हन ने प्रेमी के साथ ही जाने की जिद की। स्वजन की भी बात न मानी। इसके बाद पति ने उसके हाथ जोड़ लिए। वह अपने प्रेमी के साथ चली गई।
सैदनगर चौकी क्षेत्र में रहने वाली एक युवती की शादी 13 नवंबर को मुरादाबाद के कटघर थानाक्षेत्र निवासी युवक से हुई थी। दो दिन पहले वह अपने मायके आई थी। मंगलवार की रात मायके से वह अपने प्रेमी संग फरार हो गई। स्वजन को सुबह जानकारी मिली तो घर में हड़कंप मच गया। स्वजन का पहले से ही क्षेत्र के एक युवक पर शक था।
घटना की सूचना मिलते ही वे तत्काल चौकी पहुंचे और युवक के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदिग्ध युवक के परिजनों को चौकी बुला लिया और प्रकरण सुलझाने का प्रयास शुरू किया। इसी दौरान जानकारी मिली कि युवती रामपुर गई हुई है। पुलिस टीम स्वजन को लेकर रामपुर पहुंची और युवती को बरामद कर चौकी ले आई।
पूछताछ में पता चला कि युवती पहले ही उस युवक के संपर्क में रह रही है। चौकी पर परिजनों व रिश्तेदारों ने युवती को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही। सूचना पर युवती का पति भी अपने स्वजन संग चाैकी पर पहुंचा। पहले तो उसने भी समझाने का प्रयास किया मगर दुल्हन के टस से मस न होने पर पति ने भी उसे साथ ले जाने से इंकार कर दिया।
आवश्यक लिखापढ़ी पूरी करने के बाद पुलिस ने युवती को उसके प्रेमी के साथ भेज दिया। चौकी प्रभारी अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि युवती स्वजन के समझाने पर नहीं मानी अंतत: उसको उचित कागजी कार्रवाई कर प्रेमी के सुपुर्द कर दिया गया है।
