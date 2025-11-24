SIR in UP: बीएलओ की इस हरकत से परेशान हो गए यूपी के मतदाता, SDM तक पहुंच गई शिकायत

संवाद सहयोगी, बिलासपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में सुस्त चल रहे एसआईआर के कार्यो को लेकर ग्रामीणों ने संबंधित बीएलओ पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। आरोप है कि बीएलओ गांव में एक ही स्थान पर बैठकर सिर्फ खानापूर्ति को अंजाम दे रहे हैं।

क्षेत्र में एसआईआर का कार्य पहली प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है।

प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर तहसील स्तरीय कर्मचारी तक इस कार्य में लगा दिए गए हैं। हालांकि इस कार्य को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों से रोजाना शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं। जिनको लेकर अधिकारी सख्त भी हैं और कार्रवाई का रौब भी दिखा रहे हैं।

गांव महेशपुरा, धावनी हसनपुर, मुल्लाखेड़ा, पंजाबनगर, भटपुरा तारन, मिलकमुंडी, पजावा, कोठा जागीर, खजुरिया खुर्द आदि गांवों के अनीस अहमद, सखावत अली, जगतार सिंह, करतार सिंह, गुरदीप सिंह, नाजिम हुसैन आदि ग्रामीणों ने शिकायतें दर्ज करवाई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में तैनात बीएलओ मात्र खानापूर्ति को अंजाम दे रहे हैं। बीएलओ गांव पहुंचकर एक ही स्थान पर बैठ जाते हैं और समय पूरा करने के बाद चले जाते हैं। बीएलओ डोर टू डोर जाने के बजाए एक ही स्थान पर बैठे नजर आते हैं। इसके अलावा बीएलओ ने मतदाताओं को फार्मों तक का वितरण नहीं किया है।