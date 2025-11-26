Language
    Rampur: दिनदहाड़े सरेराह रास्ते में रोककर दो युवकों से मारपीट, सोने की चेन और नगदी छीनी

    By Anil Kumar Awasthi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:24 PM (IST)

    मसवासी में दिनदहाड़े बाइक सवार दो युवकों को दबंगों ने रास्ते में रोककर पीटा और सोने की चेन व नकदी लूट ली। पीड़ित दीपक वर्मा और आदिल बाजपुर जा रहे थे, तभी शिकारपुर के पास उनकी बाइक को रोका गया। हमलावरों ने लोहे के हथियारों से हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    संवाद सूत्र, मसवासी (रामपुर। दिनदहाड़े बाइक सवार दो युवकों को रास्ते में रोककर दबंगों ने मारपीट की । लोहे के भारी हथियार से बाइक में तोड़फोड़ करते हुए हमलावर सोने की चेन और नगदी छीनकर आसानी से फरार हो गए। चौकी पहुंचे पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अभी मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।

    नगर के मुख्य बाजार निवासी दीपक वर्मा अपने साथी आदिल के साथ बुधवार की दोपहर बुलेट बाइक से जिम का सामान लेने के लिए बाजपुर जा रहे थे। आरोप है कि दढ़ियाल-बाजपुर मार्ग पर शिकारपुर से आगे एक स्कूल के नजदीक दिनदहाड़े कई लोगों ने जबरन बाइक रोक ली। मामूली कहासुनी के बाद दीपक और आदिल के साथ मारपीट की गई।

    आरोप है कि हमलावरों ने लोहे के भारी हथियार से प्रहार कर बाइक में तोड़फोड़ करते हुए दीपक के गले से सोने की चेन और जेब से नगदी छीनकर आरोपी पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए आसानी से फरार हो गए। देर शाम चौकी पहुंचे पीड़ित दीपक ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। चौकी प्रभारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि मामले से संबंधित तहरीर मिली है, जांच की जा रही है। जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।