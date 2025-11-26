Rampur: दिनदहाड़े सरेराह रास्ते में रोककर दो युवकों से मारपीट, सोने की चेन और नगदी छीनी

संवाद सूत्र, मसवासी (रामपुर। दिनदहाड़े बाइक सवार दो युवकों को रास्ते में रोककर दबंगों ने मारपीट की । लोहे के भारी हथियार से बाइक में तोड़फोड़ करते हुए हमलावर सोने की चेन और नगदी छीनकर आसानी से फरार हो गए। चौकी पहुंचे पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अभी मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।

नगर के मुख्य बाजार निवासी दीपक वर्मा अपने साथी आदिल के साथ बुधवार की दोपहर बुलेट बाइक से जिम का सामान लेने के लिए बाजपुर जा रहे थे। आरोप है कि दढ़ियाल-बाजपुर मार्ग पर शिकारपुर से आगे एक स्कूल के नजदीक दिनदहाड़े कई लोगों ने जबरन बाइक रोक ली। मामूली कहासुनी के बाद दीपक और आदिल के साथ मारपीट की गई।