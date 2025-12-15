Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Azam Khan: आजम खां की भाभी का इंतकाल, जनाजे में शामिल होने के लिए नहीं मिली पैरोल 

    By Bhaskar Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:02 PM (IST)

    समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की भाभी का निधन हो गया। आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला ने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल मांगी थी, लेकिन जि ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां की भाभी का इंतकाल हो गया है। आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला को दफन में शामिल होने के लिए स्वजन ने जिला मजिस्ट्रेट से चार घंटे की पैरोल मांगी थी। जिला मजिस्ट्रेट ने पैरोल नहीं दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो पैन कार्ड मामले में आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को 17 नवंबर को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी। तब से दोनों रामपुर जिला कारागार में बंद हैं। सोमवार को आजम खां के भांजे फरहान खां ने जिला मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र दिया था।

    उनका प्रार्थना पत्र लेकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्टू और आजम खां के अधिवक्ता काशिफ खां जिला मजिस्ट्रेट से मिले। जिला मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें कहा था कि आजम खां के बड़े भाई सेवानिवृत्त इंजीनियर शरीफ खां की पत्नी सलमा शहनाज का निधन हो गया है।

    मृतका आजम खां की भाभी थीं, जबकि अब्दुल्ला की सगी ताई थी। उनके अंतिम दीदार और दफन में दोनों को शामिल होने के लिए पैरोल दी जाए। उनका दफन मुमताज पार्क के सामने स्थित कब्रिस्तान में होगा। अपराह्न दो बजे से शाम छह बजे तक पैरोल दी जाए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि पैरोल नहीं मिली है।