Azam Khan: आजम खां की भाभी का इंतकाल, जनाजे में शामिल होने के लिए नहीं मिली पैरोल 

जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां की भाभी का इंतकाल हो गया है। आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला को दफन में शामिल होने के लिए स्वजन ने जिला मजिस्ट्रेट से चार घंटे की पैरोल मांगी थी। जिला मजिस्ट्रेट ने पैरोल नहीं दी।

दो पैन कार्ड मामले में आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को 17 नवंबर को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी। तब से दोनों रामपुर जिला कारागार में बंद हैं। सोमवार को आजम खां के भांजे फरहान खां ने जिला मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र दिया था।

उनका प्रार्थना पत्र लेकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्टू और आजम खां के अधिवक्ता काशिफ खां जिला मजिस्ट्रेट से मिले। जिला मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें कहा था कि आजम खां के बड़े भाई सेवानिवृत्त इंजीनियर शरीफ खां की पत्नी सलमा शहनाज का निधन हो गया है।