    'बेटे अब्दुल्ला के पास कई सौ करोड़ की संपत्ति, आजम कह रहे पैसे नहीं', BJP नेता ने साधा निशाना

    By Anil Kumar Awasthi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:36 AM (IST)

    भाजपा नेता फसाहत अली खां शानू ने आजम खां पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके बेटे अब्दुल्ला के पास करोड़ों की संपत्ति है, जबकि आजम अदालत में जुर्माना भरने के लिए पैसे की कमी बता रहे हैं। शानू ने अब्दुल्ला की संपत्ति के दस्तावेज सार्वजनिक किए और आजम को मनीआर्डर से 500 रुपये भेजने का दावा किया।

    जागरण संवाददाता, रामपुर। वर्तमान में भाजपा नेता और पूर्व में आजम खां के मीडिया प्रभारी रहे फसाहत अली खां उर्फ शानू ने कहा कि बेटे अब्दुल्ला आजम के नाम करोड़ों की संपत्ति है जबकि, उनके पिता अदालत में जमा करने के लिए रुपये न होने की बात कह रहे हैं।

    तंज कसा कि ऐसी औलाद किस काम की जो आपत्ति में पिता के काम न आए। इसके साथ ही उन्होंने अब्दुल्ला की संपत्तियों के दस्तावेज भी सार्वजनिक किए। वहीं मदद के नाम पर आजम खां को पांच सौ रुपये मनीआर्डर से भेजने का दावा किया।

    सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद मीडिया के सामने सपा नेता आजम खां लगातार कह रहे हैं कि अदालत ने उन पर 36 लाख का जुर्माना डाला है। इसके लिए वह अपना घर बेच रहे हैं। सपा सरकार में आजम के करीबी रहे फसाहत अली खां उर्फ शानू सोमवार को उन पर हमलावर हो गए।

    उन्होंने एक पत्र जारी कर कहा कि वह अतिशीघ्र आजम खां के लिए चंदा एकत्र करेंगे। लोगों से मांग करेंगे कि वह आजम को जकात दें। मगर इससे पहले उनके बेटे अब्दुल्ला अपनी संपत्ति बेचें जोकि कई सौ करोड़ की है।

    आरोप लगाया कि गांधी समाधि के पास भी उनकी करोड़ों की जमीन है जिसे कीमती बनाने के लिए ही उन्होंने गांधी समाधि को सुंदर बनाया है। इसके साथ ही शानू ने अब्दुल्ला आजम के नाम एक करोड़ की कीमत की जमीन के दस्तावेज की छायाप्रति भी प्रसारित किया है।

    आजम के विरोधी फैसल लाला से मिलने पहुंचे सांसद नदवी

    रामपुर: सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी रविवार रात अचानक आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल लाला के बरेली गेट स्थित पार्टी कार्यालय पहुंच गए। यहां दोनों के बीच लंबी वार्ता हुई। मुलाकात को लेकर सांसद ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान फैसल लाला ने उनकी बहुत मदद की थी।

    मगर व्यस्तता के चलते वह शुक्रिया अदा करने नहीं आ पाए थे, मौका मिलने पर अब आए हैं। सांसद की फैसल लाला से मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। फैसल लाला आजम खां के धुर विरोधी हैं।

    आरोप है कि सपा सरकार के दौरान आजम खां के इशारे पर फैसल लाला को कई बार जेल भेजा गया। उनकी आरा मशीन सील कर दी गईं और दुकानें भी ध्वस्त कर दी गई थीं। भाजपा सरकार बनने पर फैसल लाला ने आजम खां व उनके बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

    अब सांसद के उनसे मिलने पहुंचने पर आजम खां के खेमे में हलचल तेज हो गई है। इस संबंध में सपा के जिलाध्यक्ष अजय सागर ने कहा कि अभी उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी करने के बाद कुछ बता पाएंगे।