‘हम बहुत बड़े जाहिल थे…’ आजम खान ने सपा सांसद को लेकर कही ये बात, बोले- इससे तो हमारी इज्जत बढ़ी

रामपुर में सपा नेता आजम खां ने अखिलेश यादव के दौरे से पहले तल्ख बयान दिया जिसमें उन्होंने ताबेदारी से मुक्ति की बात कही। उन्होंने अपनी सेहत को प्राथमिकता बताते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया और सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पर कटाक्ष किया। आजम खां पहले अखिलेश यादव को रामपुर से चुनाव लड़ाना चाहते थे।

जागरण संवाददाता, रामपुर। एक बार फिर सपा के राष्ट्रीय महामंत्री आजम खां के बयानों में तल्खी दिखी। उन्होंने कहा, हमें ताबेदारी से निजात मिले। हालांकि उन्होंने खुलकर यह नहीं बताया कि वह किसकी ताबेदारी से मुक्ति चाहते हैं। मगर उनके इस बयान को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से जोड़कर देखा जा रहा है, जोकि आठ सितंबर को आजम से मिलने रामपुर आ रहे हैं।

23 महीने बाद जमानत पर सीतापुर जेल से छूटकर रामपुर पहुंचे मोहम्मद आजम खां दिल्ली के सर गंगाराम हास्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं। बुधवार रात वह दूसरी बार इलाज के दिल्ली रवाना हो गए। इससे पूर्व एक समाचार चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका पहला प्रयास अपनी सेहत ठीक करने का रहेगा। साथ ही वह चाहते हैं कि ताबेदारी से निजात मिले।

इस पर उनसे पूछा गया कि आठ सितंबर को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे। इसके जवाब में वह बोले कि हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि ताबेदारी से निजात मिले।

इसके अलावा उन्होंने अपनी बेगुनाही का दावा किया। कहा कि उन्हें सारे मुकदमों में 120 बी का मुल्जिम बनाया गया है जिसका मतलब है कि मैंने कहा कि जाओ जाकर ऐसा करो। मेरे ऊपर एक भी भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी का मुकदमा नहीं है। बोले- मुझे बकरी डकैत, मुर्गी डकैत, भैंस डकैत बनाया गया, हम उनसे निपट लेंगे। कहा कि मुझे तो अभी अपनी मरी हुई मां को भी पेश करना है।

इसी तरह एक चैनल से उन्होंने सपा के मौजूदा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि इमाम साहब तो मेंबर आफ पार्लियामेंट हैं, इससे तो हमारी इज्जत बढ़ी है, हम बहुत बड़े जाहिल थे, जो हम उन्हें जानते नहीं थे।