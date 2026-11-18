जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी में आजम खां की हैसियत किसी से छिपी नहीं है। अभी तक उनके जेल में रहने से माना जा रहा था कि पार्टी से पश्चिम उत्तर प्रदेश के टिकट वितरण में आजम खां की भूमिका सीमित रहेगी। अब जमानत मिलने के बाद राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है।

अब वह चुनावी चौसर पर सीधे बिसात बिछाएंगे। ऐसे में पश्चिमी उप्र और खासकर मुरादाबाद मंडल में कई टिकट दावेदारों में बेचैनी बढ़ गई है। खासकर जिनसे आजम अदावत मानते हैं, वे ज्यादा परेशान हैं, इनमें कई वर्तमान विधायक भी हैं।