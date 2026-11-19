जागरण संवाददाता, रामपुर। दो पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खां को 17 नवंबर 2025 को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई थी। वह पूरे एक साल जेल में रहे। 17 नवंबर 2026 की तारीख ही उनकी रिहाई का आदेश लेकर आई और बुधवार को आजम खां डासना जेल से रिहा हो गए।

प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद साल 2019 से आजम खां व उनके परिवार पर ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज हुए। इन्ही मुकदमों में आजम खां को कई बार जेल जाना पड़ रहा है। पहली बार 26 फरवरी 2020 को आजम खां ने दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में पत्नी पूर्व सांसद डा. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था।

न्यायालय के आदेश पर तीनों को जेल भेज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर 20 मई 2022 को तीनों रिहा हो गए थे। इसके बाद दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में 18 अक्टूबर 2023 को तीनों को सात साल कारावास की सजा हुई। तीनों को दोबारा जेल भेजा गया।

पहले उन्हें रामपुर जिला कारागार में रखा। बाद में सुरक्षा कारणों से आजम खां को सीतापुर और अब्दुल्ला को हरदोई की जेल में शिफ्ट कर दिया था। सीतापुर जेल से आजम खां 23 माह बाद 23 सितंबर 2025 को जमानत पर रिहा हुए थे। हालांकि वह 54 दिन बाद ही जेल से बाहर रहे। इसके बाद 17 नवंबर 2025 को दो पैन कार्ड मामले में फैसला आ गया।