राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आजम खां की रिहाई पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, आजम खां की रिहाई ने इंसाफ पर ऐतबार को बढ़ाया है। जब जुल्म और ज्यादती हो जाए बेहद के पार, तो समझो आ गया है हुक्मरानों का अंतकाल।

बता दें कि डासना जेल से सपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां बुधवार शाम करीब साढ़े छह बजे रिहा हो गए। जेल के बाहर आने पर उनके समर्थकों में जबर्दस्त उत्साह दिखा। रामपुर से भी कई समर्थक उन्हें लेने गाजियाबाद तक पहुंच गए।