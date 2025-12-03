Language
    आजम खान ने पत्नी और बड़े बेटे से जेल में मुलाकात से क‍िया इनकार, मायूस होकर लाैटना पड़ा वापस

    By Bhaskar Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:58 PM (IST)

    दो पैन कार्ड मामले में सात साल की सजा में जिला कारागार में बंद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला ने बुध ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रामपुर। दो पैन कार्ड मामले में सात साल की सजा में जिला कारागार में बंद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला ने बुधवार को मिलाई से इनकार कर दिया। उनसे मिलने के लिए आजम खान की पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तंजीम फात्मा, बड़े बेटे अदीब और बहन निगहत अखलाक जिला कारागार पहुंचे थे। तीनों ने मिलाई के लिए पर्ची लगाई थी।

    नियमानुसार जेल प्रशासन ने उनकी पर्ची अंदर आजम खान और अब्दुल्ला को भिजवाई। दोनों ने मिलाई से मना कर दिया। इस पर आजम खान की पत्नी, बड़े बेटे और बहन को मायूस होकर वापस लाैटना पड़ा।

    आजम खान और अब्दुल्ला को दो पैन कार्ड मामले में 17 नवंबर को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल से सात साल के कारावास की सजा हुई थी। तब से दोनों जेल में बंद हैं।

    आजम खान पहले दिन से जेल में मिल रही सुविधाओं को लेकर खफा चल रहे हैं। उन्होंने बेटे के साथ एक ही जेल में रहने और क्लास वन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग की थी। उनकी मांग को खारिज करते हुए जेल मैनुअल के अनुसार ही सुविधाएं दी जा रही हैं। एक मामले में उन्हें कोर्ट में पेश होने के आदेश हुए थे, लेकिन कैदी वाहन को देखकर उन्होंने बैठने से मना कर दिया था और जेल के गेट से बाहर नहीं निकले थे। वापस बैरक में चले गए थे।

    इसके बाद न्यायालय में वीडियो कान्फ्रेंस से पेशी के दौरान उन्होंने अपनी दवाओं और ठंड से बचाव के लिए कंबल न मिलने की बात कही थी। उनके अधिवक्ता नासिर सुल्तान और मुकदमों की पैरवी कर रहे मुरादाबाद के युसूफ मलिक ने भी जेल प्रशासन पर मिलाई न करने देने के आरोप लगाए थे।