    'मायावती का पूरा देश करता है सम्मान', आजम खान बोले- जरूरत पड़ने पर हम भी...

    By Jagran News Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 06:11 PM (IST)

    आजम खान ने मायावती के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि पूरा देश उनका आदर करता है। उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर मायावती का समर्थन करने की बात भी कही, जिससे राजनीतिक गलियारों में गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। सपा और बसपा के पूर्व गठबंधन के बाद, आजम खान का यह बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

    आजम खान बोले- मायावती का पूरा देश करता है सम्मान। 

    जागरण संवाददाता, रामपुर। अखिलेश यादव से मुलाकात के तीसरे दिन ही सपा नेता आजम खां के सुर अचानक बदल गए। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती की न सिर्फ प्रशंसा की बल्कि, जरूरत पड़ने पर कभी भी उनसे मिलने की बात कही। साथ ही उनका इस बात को लेकर शुक्रिया भी अदा किया कि लखनऊ रैली के दौरान मायावती ने उनके लिए कुछ ऐसा नहीं बोला जिससे उन्हें ठेस पहुंचती। आजम के इस बयान से सपा में हलचल बढ़ गई है।

    सीतापुर जेल में 23 महीने बिताकर लौटे सपा नेता आजम खां से बुधवार को अखिलेश यादव मिलने आए थे। दो घंटे की मुलाकात के बाद मीडिया के सामने दोनों नेताओं ने आपस में किसी तरह के गिले-शिकवे न होने की बात भी कही थी। गुरुवार को रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने आजम खां पर तंज किया था।

    उन्होंने कहा था कि आजम की अब उम्र हो चुकी है, वह हमें क्या अपने शहर इमाम तक को नहीं पहचानते। इसके बाद शुक्रवार को आजम खां ने एक समाचार चैनल से बात करते हुए बसपा प्रमुख मायावती प्रशंसा शुरू कर दी। कहा कि मैं ही नहीं उनका पूरा देश बहुत सम्मान करता है। वह एक बड़े जनसमूह की नायक हैं। हम उनकी इज्जत और एहतराम करते हैं।

    आगे कहा कि अगर मीडिया के माध्यम से उनके पास अगर कोई ऐसी खबर पहुंची है जिससे उन्हें दुख पहुंचा हो तो उसके लिए मुझे अफसोस है। उनकी अहमियत की मेरे दिल में कोई कमी नहीं है। कहा कि जब वह रैली में रामपुर आईं थीं तब वह मेरी मेहमान थीं। यह भी जोड़ा कि मेरा उनके बड़ों से भी रिश्ता रहा है।

    कहा कि ये बात किसी को नहीं मालूम कि सुबह जब मैं फजर की नमाज पढ़ता था तब काशीराम उनसे मिलने आते थे। आधा-एक घंटे बात करके जाते थे। इसके बाद फिर मायावती को लेकर कहा कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कह सकता जो उनके लिए दुख का कारण बने, शिकायत का सबब बने।

    उन्होंने कहा कि मुझे अगर उनसे मिलना होगा और मिलने के लिए जरूरी नहीं होता कि हम सिर्फ राजनीतिक कारणों से मिलें, हमारी कुछ इंसानी जरूरतें हो सकती हैं, अखलाकी जरूरतें भी हो सकती हैं समाजी भी हो सकती हैं।

    उसके लिए तो हम मिल ही सकते हैं, कभी भी जरूरत होगी तो मिल सकते हैं। लखनऊ रैली में मायावती द्वारा सपा सरकार पर आरोप लगाने के सवाल पर कहा कि ये राजनीतिक सवाल है और उनकी राजनीतिक शिकायत है।

    इसका जवाब जो हमारे यहां उनके स्तर के हैं वे ही देंगे। बोले- मैं तो आठ दस बरस से ऐसे हालात का शिकार हूं कि मुझे यही नहीं मालूम कौन सा पार्क कहां था कहां है। दस साल बड़े ही सख्त गुजरे हैं। अभी कुछ मालूम नहीं आगे का वक्त कैसा है।

    अगर हम सत्ता में आते हैं जिसकी उम्मीद की जा सकती है, तो कोशिश करेंगे उनकी शिकायतों का समाधान हो और आगे उन्हें ऐसी किसी शिकायत का मौका न मिले।