'दीये जलाने वाले कुछ भी जला सकते हैं', आजम खान ने योगी सरकार पर साधा निशाना

जागरण संवाददाता, रामपुर। दीपावली पर दीयों और मोमबत्तियों पर खर्च को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बाद अब उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां का बयान आया है। मीडिया को दिए बयान में आजम खां ने कहा कि दीये जलते नहीं हैं, दीये रोशन होते हैं। वो लोग जो दिए जलाते हैं, कुछ भी जला सकते हैं। लेकिन, जो लोग दीये रोशन करते हैं, उनका मकसद सिर्फ उजाला देना होता है। ठंडक देना होता है। नफरतों के अंधेरे को मिटाना होता है। ऐसे लोग मेरे लिए काबिले कद्र हैं और उनकी मैं सराहना करता हूं और उनसे मोहब्बत भी करता हूं।

आजम खां 23 माह से जेल में बंद थे। पिछले माह ही वह सीतापुर जेल से जमानत पर बाहर आए हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वह दिल्ली में अपना इलाज करा रहे हैं। वह पिछले दिनों फिर दिल्ली गए थे। वहां से लाैटकर आए आजम खां ने मीडिया के सामने प्रदेश सरकार के दीये जलाने पर होने वाले खर्च को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेकर कहा कि तबीयत बहुत अच्छी नहीं है। बाहर निकला भी नहीं हूं। घर पर ही हूं। सब लोगों का इतना ज्यादा प्यार है, जो पहले नहीं देखा गया। सब लोगों का बहुत शुक्रिया। इस सबके पीछे एक लंबी कुर्बानियों और तकलीफों की फेहरिस्त है। मुझे यह लगता है कि मैं तो सीधा भुक्त भोगी हूं, लेकिन वह समाज जिसमें हम रहते हैं, जिसका कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई फिरका नहीं है और जिसकी कोई हदें नहीं हैं, वो लोग पहली बार मुझसे इतनी अकीदत और मोहब्बत से मिले हैं। इस इजहार के साथ मिले हैं कि जो कुछ मेरे साथ हुआ या आगे होने का खतरा है, उससे बहुत दुखी हैं। वह उन सबके कारण मुझसे जुड़े हैं। उनकी हमदर्दी के बोल मेरी बीमारी के लिए दवा हैं। उनका तहेदिल से आभारी हूं।