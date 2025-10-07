Language
    'अखिलेश से अकेले में होगी बात, मैंने सुना है कि...', सपा प्रमुख के रामपुर दौरे को लेकर क्‍या बोले आजम खान?

    By Anil Kumar Awasthi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 07:39 PM (IST)

    सपा नेता आजम खान ने अखिलेश यादव के रामपुर दौरे पर कहा कि वे उनसे मिलने आ रहे हैं। उन्होंने अपनी सजा पर दुख जताते हुए कहा कि उन्हें मुर्गी चोरी के आरोप में 21 साल की सजा और 34 लाख का जुर्माना हुआ है। उन्होंने सांसद मोहिबुल्लाह को पहचानने से इनकार कर दिया और एसटी हसन की नाराजगी दूर करने की बात कही।

    आजम खान, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बुधवार को रामपुर आगमन को लेकर जब पत्रकारों ने आजम खान से बात की तो उन्होंने कहा कि कोई कार्यक्रम तो है नहीं, मैंने सुना है कि मुझसे मिलने आ रहे हैं। कहा कि वह सिर्फ मुझसे ही मिलेंगे और मैं उनसे ही मिलूंगा।

    फिर कहा कि एक ही मुकदमें में मुझे 21 साल की सजा हुई है, मुर्गी चोरी में। 34 लाख का जुर्माना हुआ है, मैं दरख्वास्त कर रहा हूं कि कोई मेरा मकान खरीद ले, एक मुर्गी चोर कितना जुर्माना दे सकता है। कहा कि दफा डकैती की है, सजा डकैती की मिली है, कहा चोर जा रहा हूं।

    सांसद मोहिबुल्लाह के मिलने न आने के सवाल पर कहा कि मैं उनको जानता ही नहीं। फिर तंज कसा कि मेरी बड़ी बदनसीबी है कि इतने बड़े आलिम, फाजिर, मुल्क के रहनुमा को मैं जानता नहीं। वहीं, मुरादाबाद के पूर्व सांसद डा. एसटी हसन की नाराजगी पर बोले कि मैं मिलने चला जाऊंगा, वह मुझे घर के बाहर लेने आएंगे।

