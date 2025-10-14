जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां को ‘वाई’ श्रेणी सुरक्षा बरकरार रहेगी या नहीं, इस सवाल के बीच मंगलवार को मुद्दे में नया मोड़ आ गया। उन्होंने बिना लिखित जानकारी सुरक्षा पर सवाल तो उठाए ही, अपने ऊपर मुर्गी-बकरी चोर समेत दर्जनों मुकदमों का तंज कसते हुए सुरक्षा व्यवस्था के खर्चे आदि वहन करने में भी असमर्थता जताई।

आजम खां ने मीडिया से बात कर शासन से वाई श्रेणी सुरक्षा मिलने की लिखित जानकारी मुहैया न कराए जाने पर आपत्ति जताई। कहा- ‘जब तक मुझे लिखित आश्वासन नहीं मिलता कि सुरक्षा किसने दी है, मैं सुरक्षा कैसे ले सकता हूं? मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं कि खाकी पहने, हथियारों से लैस लोग उत्तर प्रदेश सरकार के हैं?’

आगे बोले, वाई श्रेणी की सुरक्षा में ये प्रविधान है कि एस्कोर्ट के लिए गाड़ी, तेल और ड्राइवर की व्यवस्था भी कराई जाए। लगातार मुकदमों, उनके जुर्माने अदा करने के चलते मेरी माली हालत ठीक नहीं। वहीं, जेल से रिहा होने के बाद वह पहली बार बिना नाम लिए मौजूदा शहर विधायक आकाश सक्सेना पर भी हमलावर हुए। कहा, जिन्होंने शहर लूटा, लोकतंत्र लूटा उन्हें केंद्र सरकार ने कमांडो दिए हैं। कम से कम मुझे भी विरोधियों के बराबर सुरक्षा मिले।

आजम खां को क्वालिटी बार भूमि मामले में सजा के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय से उन्हें 23 महीने बाद पिछले महीने जमानत मिली थी। सीतापुर जेल से रिहाई के बाद प्रशासन ने उनकी वाई श्रेणी सुरक्षा व्यवस्था पूर्ववत बहाल की थी।