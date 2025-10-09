Language
    क्यों बोला था कोई तीसरा नहीं होगा... सपा मुखिया से मिलकर बढ़ गईं सांसद की मुश्किलें, आजम खां का कद

    By Anil Kumar Awasthi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 09:58 AM (IST)

    रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के लिए सियासी सफर मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आजम खां से उनके रिश्ते अभी भी ठीक नहीं हैं। अखिलेश यादव के आजम खां के आवास पर पहुंचने के बाद, आजम खां की पार्टी में धमक बढ़ गई है। संगठन दोनों के बीच की दरार को पाटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आजम खां और मोहिबुल्लाह नदवी के बीच मनमुटाव अभी भी बरकरार है।

    दावत में एक साथ भोजन सांसद नदवी व आजम खां। श्रोत इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, रामपुर। 23 महीने बाद जेल से बाहर आए सपा नेता आजम खां के आवास पर पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के आगमन के बाद उनकी धमक बढ़ गई है। मगर आजम से अब तक रिश्ते ठीक न होने की वजह से अब सांसद मोहिबुल्लाह के लिए रामपुर में सियासी सफर को आगे बढ़ाने में मुश्किलें भी बढ़ेंगी। हालांकि ऐसी स्थिति से निपटने को संगठन दोनों के बीच दरार पाटने की पूरी जोर आजमाइश करेगा। संभव है इसके लिए खुद अखिलेश आगे बढ़कर कोई राह निकालने का प्रयास करें।

    अखिलेश संग सफर में बीच राह अलग हो गए सांसद मोहिबुल्लाह नदवी



    पश्चिम उत्तर प्रदेश में सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां की धमक अलग ही मानी जाती है। बुधवार को अपने आवास पर पार्टी सुप्रीमो को दो घंटे रोककर उन्होंने एक बार फिर इसका एहसास भी करा दिया। इस मामले में रामपुर से सपा के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की मुश्किलें थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में आजम की मर्जी के खिलाफ पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया था। इसके बाद वह चुनाव जीत भी गए।

     


    आजम की नाराजगी के चलते न पहुंचने की चर्चा गरमाई, मुश्किल होगा सफर

     

    आजम खां के जेल में रहने के दौरान एक बार सांसद मोहिबुल्लाह ने कहीं बोल दिया था कि ‘वह सुधार गृह में हैं।’ इसके बाद से आजम और चिढ़ गए। उन्होंने अपने एक बयान में कहा भी कि“वह सुधार गृह से आए हैं मगर अभी सुधरे नहीं हैं।’ इसी तरह मोहिबुल्लाह के नाम पर उन्होंने मीडिया से कहा कि ‘मैं तो उन्हें जानता ही नहीं।’ कुल मिलाकर अभी भी दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं हो पा रहे हैं। रामपुर में पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव का कार्यक्रम निर्धारित होने के बाद सांसद ने कहा था कि वह भी इस मुलाकात में मौजूद रहेंगे।

     

    आजम ने साफ कह दिया तीसरा नहीं होगा

     

    मगर आजम ने साफ कह दिया था कि उनके और अखिलेश के बीच कोई तीसरा नहीं होगा। इसी को लेकर सभी की निगाहें अखिलेश और आजम की मुलाकात पर लगी थीं। बुधवार को जब मुख्यमंत्री का विमान बरेली पहुंचा तो सांसद नदवी को उनके साथ उतरते देख लोगों ने यही समझा कि वह भी रामपुर पहुंचेंगे और अखिलेश दोनों के बीच नाराजगी दूर करा देंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। बरेली से अखिलेश यादव अकेले अपने हेलीकॉप्टर में सवार होकर रामपुर पहुंच गए। वहीं सांसद नदवी सीधे दिल्ली चले गए। इस तरह अभी दोनों के बीच मनमुटाव मिट नहीं पाया।

    स्थानीय स्तर पर आजम का बड़ा समर्थक वर्ग है। ऐसे में पार्टी स्तर पर उनकी मर्जी के बगैर किसी का काम करना चुनौतियों से कम नहीं है। इसीलिए माना जा रहा है कि सांसद नदवी को भी फिलहाल मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि संगठन का मानना है कि अखिलेश यादव के स्तर से इन दोनों के बीच मनमुटाव दूर करा दिया जाएगा।

    उधर, इस संबंध में सवाल करने पर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने सफाई देते हुए कहा कि दोनों के बीच रिश्ते खराब होने जैसी कोई बात नहीं है। दो बड़े लोगों की मुलाकात के बीच लिहाजवश वह रामपुर नहीं गए।
     

    पुराना वीडियो चर्चा में

     


    सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के प्रतिनिधि महबूब अली पाश की ओर से बनाए गए एक वाट्सएप ग्रुप पर एक पुराना वीडियो प्रसारित किया गया है। इसमें सांसद नदवी व आजम खां किसी दावत में एक साथ खाना खा रहे हैं। इस वीडियो पर लिखा है कि ‘वंस अपान ए टाइम’। यह वीडियो भी समर्थकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।