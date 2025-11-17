Language
    55 द‍िन बाद फ‍ि‍र जेल पहुंचे आजम खान, हाथ में ब‍िस्‍कुट के दो पैकेट; बैरक नंबर एक बना नया ठिकाना

    By Bhaskar Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:34 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को सजा होने के बाद जेल ले जाया गया। जेल के अंदर दाखिल होने से पहले आजम खान के हाथ में बिस्कुट के दो पैकेट थे। जेल के अंदर दोनों को साधारण कैदी की तरह रखा गया। दोनों एक साथ बैरक नंबर एक में रखे गए हैं।

    रात्रि भोजन में उन्हें मसूर की दाल और आलू पालक की सब्जी के साथ रोटी दी गई। दोनों ने बेमन से जेल का खाना खाया। जेल में सजा सुनाए जाने से पहले आजम खान के अधिवक्ता ने उनकी उम्र और बीमारी का हवाला देते हुए सजा कम करने का आग्रह किया था।

    सजा सुनाए जाने के बाद आजम खान के अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया, जिसमें कहा है कि आजम खान की उम्र 77 साल है। वह हृदय रोग से पीड़ित हैं। उनकी आंख में दिक्कत है। ऐसे में उनकी देखभाल के लिए अब्दुल्ला को साथ रहने दिया जाए। दोनों को एक ही जेल में साथ में रखा जाए।

    अभियोजन ने प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दाखिल की। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार मौर्य ने बताया कि आपत्ति पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने जेल अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है। इस मामले में अब मंगलवार को सुनवाई होगी।